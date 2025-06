Wohnungsnot: Wenn der Job an der Wohnung scheitert

Bezahlbare Wohnungen fehlen fast überall – und das wird zunehmend auch für Unternehmen zum Problem. Wer keinen Superlohn erwarten kann, macht um den teuren Südwesten immer häufiger einen Bogen. Schnelle Linderung ist nicht in Sicht. Kommt jetzt die Werkswohnung zurück?

Der Arbeitsvertrag ist unterschrieben, die Stelle ist endlich besetzt – doch der Umzug scheitert an der Wohnungsfrage. Jedes dritte Unternehmen in Stuttgart und der Region hat das bereits erlebt. In einer Umfrage der IHK Region Stuttgart Ende vorigen Jahres berichteten Firmen, dass Bewerber:innen eine Stelle nicht antraten, weil sie keine bezahlbare Unterkunft fanden. Fast jedes fünfte Unternehmen meldete deswegen sogar Kündigungen. Die Beschäftigten konnten sich dauerhaft keine Wohnung leisten. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Großstädten erschwert die Suche nach Fachkräften spürbar, sagt die Mehrheit der Stuttgarter Unternehmen.

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt wird in den kommenden Jahren wachsen. Im vergangenen Jahr wurden nur etwa 20.000 neue Wohnungen in Baden-Württemberg genehmigt. So wenige Baugenehmigungen gab es seit Beginn der offiziellen Zählungen im Jahr 1979 nicht mehr. Zum Vergleich: In den 2010er-Jahren wurden jährlich im Schnitt immerhin noch über 35.000 neue Wohnungen genehmigt, in den 1990ern waren es sogar noch fast 70.000 neue Wohnungen pro Jahr in Baden-Württemberg. Besserung ist nicht in Sicht. In den ersten drei Monaten des Jahres sank die Zahl der neu genehmigten Wohnungen im Land noch einmal um sieben Prozent.