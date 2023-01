Europäischer Gerichtshof zu Leiharbeit: Schlechtes Zeugnis für Gewerkschaften

Warum die DGB-Gewerkschaften genau dasselbe taten und tun, erklärt sich Wolfgang Däubler damit, dass es bei ihnen "eine tiefsitzende Identifikation mit der bestehenden Ordnung" gibt. "Man empfindet sich nicht mehr als Gegenmacht." So beurteilt das auch Tom Adler, der in den 90ern Betriebsrat bei Daimler in Untertürkheim war und dort zur "Alternative" gehörte, eine Gruppe von IG Metallern, die ihre eigene Gewerkschaft kritisch sah. "Damals war so eine Phase, da haben die Gewerkschaften gesagt: Hauptsache, wir regeln irgendwas, damit wir dabei sind." Und so auch der befreundeten Regierungspartei nicht auf die Füße traten.

Für die Organistion Gewerkschaft kommen pragmatische Argumente dazu: Leiharbeiter:innen gewerkschaftlich zu organisieren, ist schwer. Keine Mitglieder beduetet, keine Mitgliedsbeiträge. Zudem sind Leiharbeiter:innen vor allem in Großunternehmen auch eine praktische Verhandlungsmasse. Adler: "Die waren und sind doch in jeder Flaute immer die ersten, die gehen müssen. Ein praktischer Puffer für die Stammbelegschaft." Die meist auch besser gewerkschaftlich organisiert ist. Ein anderer Metaller erinnert sich, dass in den Anfangszeiten der Tarifverhandlungen zur Zeitarbeit die Arbeitgeber auch erklärt hätte, ohne billige Leiharbeiter:innen würden sie mehr nach Osteuropa verlagern. Was trotzdem passiert ist und weiterhin geschieht.

Da könnten Millionen zu holen sein

Da es noch einige Monate dauert, bis das Bundesarbeitsgericht das EuGH-Urteil behandelt, bewegt sich für die einzelnen Beschäftigten in der Leiharbeit erstmal nichts. Außer die DGB-Gewerkschaften bewegen sich. Schließlich ist für diesen Monat eine nächste Verhandlungsrunde für die Leiharbeit angekündigt. Wenn die Gewerkschaften ihn fragen würden, was würde Däubler ihnen raten? Hohe Kompensation, um die niedrigen Löhne auszugleichen, sagt er, und: "Meiner Ansicht nach muss die Kompensation so stark sein, dass es sich nicht mehr lohnt, Leiharbeit statt eigener Beschäftigter einzustellen." Wenn Leiharbeit sehr teuer wird, dann würden Unternehmen nur dann auf sie zurückgreifen, wenn es wirklich nötig ist: bei Krankheitswellen oder wenn plötzlich und unerwartet zahlreiche Aufträge eingehen.

Druck auf die Sozialpartner, bessere Bedingungen für Leiharbeiter:innen auszuhandeln, erhofft sich der Jurist zudem von den Sozialversicherungsträgern. Denn: "Die Sozialversicherungsbeiträge richten sich nach dem Lohn, der einem Beschäftigten zusteht, nicht nach dem, was er bekommt." Als die Christen-Tarifverträge wegfielen, konnten die Sozialversicherungsträger rund 250 Millionen Euro einkassieren. Da die aktuellen Tarifverträge in 99 von 100 Fällen nicht wirksam sind, so Däubler, sind praktisch alle Verleihfirmen betroffen. Da fehlende Beiträge vier Jahre rückwirkend zu bezahlen sind, würde es sich wirklich lohnen, die ausstehenden Beitragsschulden einzutreiben.

In der Politik halten sich die Reaktionen auf das EuGH-Urteil in Grenzen. Allein die Linke im Bundestag fordert, die Möglichkeit abzuschaffen, die es Tarifverträgen erlaubt, von equal treatment und equal pay abzuweichen. "Denn obwohl fast die gesamte Branche unter einen Tarifvertrag fällt, können viele Leiharbeitskräfte von gleichem Lohn für gleiche Arbeit nur träumen", erklärt die Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl. Und am besten wäre, wenn es gar keine Leiharbeit gibt.