Stefan Kaufmann und Thyssenkrupp: Ohne Knallgasreaktion

Ein knappes halbes Jahr später war die Luft aber schon raus. Den Abgang Kaufmanns hängten alle Beteiligten nicht an die große Glocke. Ministerium und Konzern machten den Wechsel am 10. August zeitgleich per Pressemitteilungen öffentlich. Stark-Watzinger dankte Kaufmann darin "herzlich für die gute, intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit". Als erster Wasserstoffbeauftragter habe er Pionierarbeit geleistet und wichtige Akzente gesetzt. Warum sich der Gelobte "neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der Politik widmet", verriet das Communiqué der Ministerin nicht.

Die Essener waren offener. Im Internetportal verkündete man, dass der ehemalige H2-Beauftragte "thyssenkrupp bei allen segmentübergreifenden Wasserstoffaktivitäten und -projekten beratend zur Seite stehen und das Unternehmen bei Wasserstoffthemen auch national und international vertreten" wird.

Dass ein politischer Funktionsträger seine Dienste der Wirtschaft anbietet, ist spätestens seit Russland-Lobbyist und Altkanzler Gerhard Schröder nichts Neues. Den Genossen der Bosse brachte der Seitenwechsel in Leitungsgremien des staatlichen Ölkonzerns Rosneft und in die Nord-Stream-Töchter des Moskauer Gasgiganten Gazprom. Auf die Nominierung für den Gazprom-Aufsichtsrat verzichtete Schröder erst nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kaufmanns neue Herausforderung ist längst nicht so spektakulär. Er "wird bei thyssenkrupp nicht festangestellt. Es handelt sich um ein externes Beratungsmandat", wiegelt der Konzern auf Anfrage ab.

Verbindendes Element bleibt, dass Altkanzler wie Ex-Beauftragter in Mission Energieversorgung unterwegs sind, einem milliardenschweren Sektor. Während Schröder sein Netzwerk für fossiles Gas und Öl aus Russland nutzt, soll Kaufmann mit seinen Kontakten für den klimaneutralen Hoffnungsenergieträger H2 wirbeln. Mit diesem wollen Stahlkonzerne wie Thyssenkrupp grünen Stahl herstellen. Nichts unanständiges, weil der Einsatz einer Tonne Wasserstoff dabei 25 Tonnen CO2 vermeidet. So steigt auch die Nachfrage nach industriellen Elektrolyse-Anlagen, die eine wirtschaftliche H2-Produktion ermöglichen. Längst ist der Essener Konzern auch bei Produktion, Verarbeitung und Transport des Energieträgers unterwegs.

Thyssenkrupp bekommt bereits viel Geld vom Staat

Doch die Umstellung von Koks befeuerten Hochöfen auf Wasserstoff ist teuer und gefährdet die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Thyssenkrupp Steel Europe will 2025/26 in Duisburg eine erste Anlage in Betrieb nehmen, mit der Stahl klimaschonender produziert werden kann. Die Kosten allein dafür taxiert der Konzern auf zwei Milliarden Euro. Ebenso kostet der Aufbau von H2-Produktionsanlagen viel Geld. Deshalb unterstützen Bund und Länder den Schwenk zur klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft mit Milliarden.

Aus den Fördertöpfen bedient sich auch Thyssenkrupp. Allein für seinen Duisburger Hochofen soll der Konzern einen dreistelligen Millionenbetrag aus dem Etat des Wirtschaftsministeriums erhalten. Eine genaue Zahl zu nennen, weigerte sich der damalige Minister Peter Altmaier (CDU) im Mai 2021 bei Vorstellung der Großprojekte. Vor wenigen Tagen gab auch NRWs Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bekannt, dass das Land die Anlage mit einem dreistelligen Millionenbetrag fördern wird.

Geld fließt an Thyssenkrupp auch aus dem Forschungsministerium. Der Förderrahmen für so genannte Leitprojekte, einem von mehreren H2-Programmen, umfasst allein 700 Millionen Euro. Wie viel davon nach Essen fließt, will auch Stark-Watzingers Haus nicht verraten. "In der Kürze der Zeit ist uns eine Auflistung leider nicht möglich", heißt es auf Anfrage.

Der Subventionsverteiler findet Vorwürfe infam

In Förderdatenbanken lässt sich nachlesen, dass Bescheide in Millionenhöhe während Kaufmanns Wirkungszeit an den Konzern gingen. Fast 8,5 Millionen Euro Fördergelder wurden thyssenkrupp zur Erforschung und Entwicklung einer Großserienfertigung der alkalischen Wasserelektrolyse vom BMBF im Oktober 2021 zugesagt.

Hat Kaufmanns Wechsel nun ein Geschmäckle? "Der von Ihnen insinuierte Vorwurf ist infam. Ich weise ihn zurück", antwortet dieser auf Anfrage. In seiner Funktion als Innovationsbeauftragter habe er je ein Mal die Stahlproduktion und eine Carbon2Chem-Versuchsanlage seines neuen Auftraggebers in Duisburg besucht. "Im Übrigen gab es natürlich zufällige Begegnungen mit Vertretern von thyssenkrupp, beispielsweise im Nationalen Wasserstoffrat oder bei einer der zahlreichen Veranstaltungen zum Thema." Ein Gelingen der Energiewende sei angesichts der geopolitischen Veränderungen dringender denn je. Dafür brauche es den Einsatz aller. "Es ist mir ein Anliegen, auch nach dem Ende meiner politischen Arbeit dazu beizutragen, dass Deutschland und Europa die Chancen der grünen Transformation nutzen", betont er. Thyssenkrupp habe seine beratende Tätigkeit für das Unternehmen zudem "transparent öffentlich kommuniziert".

"Wir freuen uns bei thyssenkrupp sehr, dass wir schon jetzt auf die Kompetenzen von Herrn Dr. Kaufmann zurückgreifen können. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, die grüne Transformation zu beschleunigen und einen wesentlichen Beitrag zum schnellen Hochlauf der nationalen und internationalen Wasserstoffwirtschaft leisten", beteuert der Stahlkonzern, nichts Verwerfliches zu tun.

Kritik kommt hingegen von Lobby Control: "Dr. Kaufmann hatte eine Schlüsselstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die Forschungsgelder und Subventionen verteilt. Es sollte auch hier Karenzzeiten geben, weil schließlich Interessenkonflikte verhindert werden sollen" , sagt eine Sprecherin des lobbykritischen Vereins. Seit 2015 müssen Minister und Staatssekretäre mehrere Monate warten, bevor sie eine "Anschlussverwendung" in der privaten Wirtschaft aufnehmen. "Als Innovationsbeauftragter war Herr Kaufmann nicht Mitglied der Bundesregierung und unterliegt daher diesen Regelungen nicht", heißt es dazu aus dem Forschungsministerium.