Doku "Until We Talk": Eine Freundschaft gegen den Hass

Der Kontakt zu ihnen kam über das aktuell für den Friedensnobelpreis nominierte Parents Circle Families Forum zustande – eine Organisation, in der sich über 850 israelische und palästinensische Familien zusammengeschlossen haben, die durch den Nahostkonflikt direkte Angehörige verloren haben, oft ihre Kinder.

Was zunächst als Diplomarbeit an der Filmakademie Baden-Württemberg geplant war, entwickelte sich zu einem Projekt, das den Filmemacher über anderthalb Jahrzehnte beschäftigen sollte. In nur wenigen Drehtagen entstand zunächst ein 45-minütiger Film, der später auf "Phoenix" ausgestrahlt wurde. Doch für Mebes war die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Also blieb er an Rami und Bassam dran: auf Reisen nach Paris und Brüssel, nach Kapstadt und Johannesburg, bei Veranstaltungen und Begegnungen in Israel und den palästinensischen Gebieten.

Die Lebenswege der beiden Männer könnten kaum weiter auseinanderliegen. Rami diente seit 1967 in der israelischen Armee und verlor im Jom-Kippur-Krieg mehrere Freunde. Bassam wuchs unter israelischer Besatzung auf, schloss sich als Jugendlicher dem palästinensischen Widerstand an und saß mehrere Jahre in einem israelischen Gefängnis. Dort begann er, die Schriften Martin Luther Kings zu lesen und seine Vorstellungen von Widerstand und Gewalt zu hinterfragen.

Als Bassams Tochter stirbt, wird die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Rami und seine Familie stehen Bassam und seiner Frau im Krankenhaus bei. Wird Bassam nach dem Tod der Tochter weiter an den Weg des Dialogs glauben? "Until We Talk" gibt darauf keine vorschnelle Antwort. Stattdessen schildert der Film einen Prozess, der von Trauer, Wut, Zweifeln und Rückschlägen geprägt ist.

Das Vermächtnis der Väter

Mebes nennt seinen Film eine "Langzeitbeobachtung". So rücken auch die Söhne von Rami und Bassam in den Mittelpunkt. Arab und Yigal sind mit dem Verlust ihrer Schwestern aufgewachsen. Arab reagiert zunächst mit Wut und Rachegedanken. Eine Reise nach Deutschland, bei der er sich mit der Geschichte des Holocaust auseinandersetzt, verändert seinen Blick. Heute sind die beiden jungen Männer eng befreundet und treten selbst für Dialog ein, etwa im Rahmen von Workshops mit jungen Israelis und Palästinensern. Die Perspektive weitet sich: Aus der Geschichte zweier Väter wird die Frage, was von ihren Erfahrungen an die nächste Generation weitergegeben wird – und ob es möglich ist, den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen.