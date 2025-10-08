Arabisches Filmfestival: Was geblieben ist

Ihren Film versteht Dabis als "emotionale Erziehung" gegen das Unwissen über eine Geschichte, "die nicht 2023 begonnen hat", sagt sie mit Bezug auf den Terroranschlag der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023, der oft als Ursache des Leids in Gaza genannt wird. Die Botschaften im Film sind auch ihre persönliche Antwort auf das Aufwachsen in den USA – in einer Gesellschaft, die Menschen wie sie aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert. "Ich möchte die palästinensische Menschlichkeit feiern und würdigen, während die Welt nur Gewalt sieht."

Im bewegenden Spielfilm schildert Cherien Dabis die Dilemmata von drei Generationen palästinensischer Männer, die auf verschiedene Weise mit dem Verlust ihrer Heimat seit 1948 umgehen: Amnesie, Resignation und Wut. Mit ihrem Fokus auf Männer versuche die Regisseurin, sich gegen deren Entmenschlichung, gegen die kollektive Bestrafung zu stellen. Täglich sei in den Nachrichten zu hören, dass Kinder und Frauen in Gaza sterben. Doch wie steht es um die Männer? Stehen sie alle unter Generalverdacht? "Ich wollte auch meinen Vater würdigen", erklärte Dabis auf eine Publikumsfrage. Den zunehmenden Verlust seiner Gesundheit zu beobachten, wie sehr ihn die eigene Vertreibung verfolgte, fast wie eine "Obsession", habe ihr das Herz gebrochen.

Die Israelis sind im Film nicht nur Soldaten, die 1948 Hanans Schwiegervater aus dessen Haus drängen oder 30 Jahre später bei Ausgangssperren und Checkpoints ihren Mann erniedrigen. Sie sind auch Ärzte, die alles tun, um das Leben ihres Sohns zu retten, es gibt auch eine israelische Familie, die mit Hanans Familie eng verbunden ist.

Rhodos als Jaffa

Statt der ursprünglich anvisierten drei Monate war der Filmdreh erst nach elf Monaten abgeschlossen. Mehrmals musste Dabis Schauspieler und Crew neu zusammensuchen, neue Orte finden, die das ehemalige Jaffa und ein Flüchtlingslager im Westjordanland darstellen sollten. Schließlich drehte sie in Jordanien, auf Zypern und Rhodos. "Wir haben Palästina an vielen Orten neu erschaffen", sagte sie nach der Vorstellung und erzählt, wie belastend die Zeit der Dreharbeiten gewesen sei. Auch, weil die Nachrichten über den anhaltenden israelischen Militäreinsatz in Gaza mit zivilen Opfern und Vertreibung täglich präsent waren. "Wir haben versucht, diesen Schmerz in den Film einfließen zu lassen", sagte Dabis.

Glück hatte Dabis mit der deutschen Förderung durch das ZDF und Arte, die bereits vor dem 7. Oktober zugesagt worden war. Danach sei es schwieriger geworden, solche "sensiblen Themen" finanziert zu bekommen. Nicht, weil sie nicht relevant gewesen wären, sondern weil nun viel genauer kontrolliert würde, welche Positionen Regisseur:innen im Bezug auf den Insrael-Palästina-Konflikt einnehmen.

Schwerer Weg in die Kinos

Trotz des Fokus auf die Männer verleiht Dabis der Mutter Hanan Gewicht, die die Familie wegführt vom Hass. Sie verkörpert damit die "stille Macht" der Frauen – in Richtung Versöhnung mit den Israelis und mit dem eigenen Schmerz.