Mad Pride Day in Stuttgart: Mehr Selbstbestimmung und Anerkennung

"Mad Pride", "verrückter Stolz" – das klingt provokant. Was steckt dahinter und welche Botschaft wollen Sie senden?

Rahmann: "Mad Pride" ist eine globale Bewegung, die 1993 in Toronto entstanden ist. Bei meinen Infoveranstaltungen schlage ich vor, "pride" nicht nur mit Stolz, sondern mit Selbstbewusstsein zu übersetzen. Denn das Selbstbewusstsein vieler Betroffener ist gering aufgrund von Stigmatisierung und Diskriminierung. Sich das Selbstbewusstsein wieder zurückzuholen, ist für mich Kern des Mad Pride Days.

Sie betonen, dass es beim Mad Pride Day nicht nur um Protest, sondern auch um Feiern und Vielfalt geht. Wie verbinden sie beides?

Rahmann: Es wird bei der Parade einen "ruhigeren Bereich" geben. Ebenso einen Bereich, in dem darum gebeten wird, nicht zu fotografieren. Dazu stellen sich kreative Aktionen, die aber nicht laut sein müssen. Einige Teilnehmende wollen Pflanzensetzlinge verteilen – das ist bunt, aber leise. Der Mad Pride Day soll eine Plattform sein, an der Menschen kreativ andocken und etwas von sich einbringen können.

Sie haben bereits die Diskriminierung psychisch Erkrankter angesprochen. Können Sie konkrete Beispiele schildern?

Michalski: Ich war aufgrund einer psychischen Erkrankung sieben Jahre in einem Heim. Daher fehlt mir die lückenlose Vita, die in unserer Leistungsgesellschaft erwartet wird. Als ich mich bei einem großen Stuttgarter Arbeitgeber beworben und meine Schwerbehinderung samt Diagnose angegeben habe, kam weder eine Rückmeldung noch habe ich meine Unterlagen zurückerhalten.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein?

Michalski: Das Jobcenter meinte, es gebe keine Chance, mich auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen – weil mein Psychiater mich dauerhaft krankgeschrieben hatte. Aber ich habe mich selbst am Schopf gepackt und mich im Ehrenamt engagiert. Dort bin ich unter Gleichgesinnten, die ein großes Herz füreinander haben.

Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, Herr Rahmann?

Rahmann: Wegen einer psychischen Krise habe ich knapp acht Jahre Lücke im Lebenslauf. Nach der Krise habe ich mein Studium wieder aufnehmen und abschließen können. In einem Coaching wurde mir nahegelegt, bei Bewerbungen die Formulierung zu verwenden, "nach langer Krankheitsphase wieder voll einsatzfähig" zu sein.