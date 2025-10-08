Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 758
Gesellschaft

Mad Pride Day in Stuttgart

Mehr Selbstbestimmung und Anerkennung

Mad Pride Day in Stuttgart: Mehr Selbstbestimmung und Anerkennung
|

Datum:

Wer schon mal psychisch erkrankt war, kennt die Hürden, die sich deswegen im Leben auftun können. Der erste Mad Pride Day in Stuttgart soll darauf aufmerksam machen. Die Bedingungen in Psychiatrien müssen sich dringend ändern, sagen Sybille Michalski und Thomas Rahmann vom Landesverband Psychiatrie-Erfahrener, der den Aktionstag organisiert.

Nicht über, sondern mit den Betroffenen sprechen – das fordert Sybille Michalski. Foto: Julian Rettig
Nicht über, sondern mit den Betroffenen sprechen – das fordert Sybille Michalski. Foto: Julian Rettig

Der Mad Pride Day kommt nach Stuttgart. Was bedeutet dieser Tag für Sie, Frau Michalski, Herr Rahmann?

Michalski: Endlich aufstehen und für die Rechte psychisch Kranker auf die Straße gehen zu können! Mobbing gegenüber psychisch Erkrankten fängt bereits in der Schule an und setzt sich in Ausbildung und Beruf fort. Ich hoffe, dass die mediale Aufmerksamkeit ein gesellschaftlicher Weckruf wird, um zu zeigen, dass psychische Krankheit zum Menschen dazugehört.

Rahmann: Mad Pride Days gab es bislang nur im Ruhrgebiet und in Norddeutschland. Insofern ist es ein starkes Zeichen, dass die Mad Pride Parade nun auch in Stuttgart ankommt, dem Thema psychische Erkrankung Sichtbarkeit verleiht und Gelegenheit zu Vernetzung und Begegnung bietet.

Für Thomas Rahmann ist der Kern des Mad Pride Days, sich das Selbstbewusstsein wieder zurückzuholen. Foto: Julian Rettig

Für Thomas Rahmann ist der Kern des Mad Pride Days, sich das Selbstbewusstsein wieder zurückzuholen. Foto: Julian Rettig

"Mad Pride", "verrückter Stolz" – das klingt provokant. Was steckt dahinter und welche Botschaft wollen Sie senden?

Rahmann: "Mad Pride" ist eine globale Bewegung, die 1993 in Toronto entstanden ist. Bei meinen Infoveranstaltungen schlage ich vor, "pride" nicht nur mit Stolz, sondern mit Selbstbewusstsein zu übersetzen. Denn das Selbstbewusstsein vieler Betroffener ist gering aufgrund von Stigmatisierung und Diskriminierung. Sich das Selbstbewusstsein wieder zurückzuholen, ist für mich Kern des Mad Pride Days.

Sie betonen, dass es beim Mad Pride Day nicht nur um Protest, sondern auch um Feiern und Vielfalt geht. Wie verbinden sie beides?

Rahmann: Es wird bei der Parade einen "ruhigeren Bereich" geben. Ebenso einen Bereich, in dem darum gebeten wird, nicht zu fotografieren. Dazu stellen sich kreative Aktionen, die aber nicht laut sein müssen. Einige Teilnehmende wollen Pflanzensetzlinge verteilen – das ist bunt, aber leise. Der Mad Pride Day soll eine Plattform sein, an der Menschen kreativ andocken und etwas von sich einbringen können.

Sie haben bereits die Diskriminierung psychisch Erkrankter angesprochen. Können Sie konkrete Beispiele schildern?

Michalski: Ich war aufgrund einer psychischen Erkrankung sieben Jahre in einem Heim. Daher fehlt mir die lückenlose Vita, die in unserer Leistungsgesellschaft erwartet wird. Als ich mich bei einem großen Stuttgarter Arbeitgeber beworben und meine Schwerbehinderung samt Diagnose angegeben habe, kam weder eine Rückmeldung noch habe ich meine Unterlagen zurückerhalten.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein?

Michalski: Das Jobcenter meinte, es gebe keine Chance, mich auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen – weil mein Psychiater mich dauerhaft krankgeschrieben hatte. Aber ich habe mich selbst am Schopf gepackt und mich im Ehrenamt engagiert. Dort bin ich unter Gleichgesinnten, die ein großes Herz füreinander haben.

Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, Herr Rahmann?

Rahmann: Wegen einer psychischen Krise habe ich knapp acht Jahre Lücke im Lebenslauf. Nach der Krise habe ich mein Studium wieder aufnehmen und abschließen können. In einem Coaching wurde mir nahegelegt, bei Bewerbungen die Formulierung zu verwenden, "nach langer Krankheitsphase wieder voll einsatzfähig" zu sein.

Thomas Rahmann, 36, ist Journalist und Autor von sowohl wissenschaftlichen Beiträgen als auch Lyrik und Prosa. Als derzeitiger Mitarbeiter des Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg hielt er seit Februar 26 Info-Vorträge in Tagesstätten, Psychiatrien und sozialen Zentren zum Mad Pride Day und moderiert die Sendung "Mad Pride Talk", die über Freie Radios und auf Podcastplattformen läuft.

Sybille Michalski, 61, ist gelernte Einzelhandelskauffrau, arbeitete als Disponentin in der Logistik und war wegen ihrer psychischen Erkrankungen – Schizophrenie, Borderline, Depressionen und posttraumtische Belastungsstörung – jahrelang in einem Pflegeheim untergebracht. Seit mehreren Jahren engagiert sie sich für eine bessere Psychiatrie, unter anderem ist sie im Vorstand des Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener sowie Vorsitzende der Stuttgarter Initiative, im Vorstand des Stuttgarter Treffpunkts Süd und sachkundige Einwohnerin im Stuttgarter Beirat für Menschen mit Behinderung. Heute ist sie äußerst stabil und lebt in einer Zweier-Frauen-WG.  (lee)

Wie ging es Ihnen mit diesem Rat?

Rahmann: Es ist schon ein Unterschied, ob man eine überstandene schwere körperliche Krankheit hatte oder eine schwere psychische Krise. Die Formulierung hat mir gezeigt: im Arbeitsumfeld muss man so tun, als gebe es da keinen Unterschied, und spricht bloß nicht über psychische Krisen. Zudem ist es ein enormer Druck, so zu tun, als dürfe niemals wieder eine Krankheit oder Krise auftreten, als sei die Heilung abgeschlossen und werde nie wieder eine Rolle spielen in der "vollen Einsatzfähigkeit". Schön war es im Gegensatz dazu, als ich mich beim Landesverband Psychiatrie-Erfahrener beworben habe und meine eigenen Krisenerfahrung als Kompetenz anführen konnte. Das tat sehr gut. Denn Menschen, die Krisen durchgestanden haben, machen oft wertvolle Erfahrungen, lernen sich selbst und die eigenen Grenzen dabei gut kennen und entwickeln ein Gespür für Stimmungen und Spannungen in ihrer Umwelt.

Und dieses spezifische Wissen teilen Sie als Verband ja bereits mit. Sie bieten zum Beispiel Schulungen für Polizisten an.

Michalski: Das haben wir gemacht. Mittlerweile hat das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim die Arbeit übernommen und arbeitet mit den von uns erarbeiteten Materialien.

Das Schulungsangebot hat einen tragischen Hintergrund. Am 2. Mai 2022 ist Ante P. auf dem Mannheimer Marktplatz durch einen Polizeieinsatz gestorben. Er befand sich in einer akuten psychischen Krise.

Rahmann: Leider kein Einzelfall. Nach Schätzungen des Kriminologen Thomas Feltes befinden sich 75 Prozent der Menschen, die in Deutschland während eines Polizeieinsatzes zu Tode kommen, zum Zeitpunkt des Eingriffs in einer psychischen Ausnahmesituation.

Was müsste sich ändern?

Michalski: Polizeibeamte sollten die Mental Health First Aid Ausbildung absolvieren – eine Ausbildung zum Ersthelfer für psychische Ausnahmesituationen. In der lernen sie die Diagnosen der psychischen Erkrankungen kennen und wie man damit umgeht. So verstehen sie besser, was eine Angststörung oder Psychose für den Patienten bedeutet. Zudem lernen sie, wie sie deeskalierend einwirken können. Bei einem in eine Psychose geratenen Patienten zum Besipiel sollte man beruhigend auf ihn einreden, nicht gleich mit der Pistole auf ihn zielen – außer natürlich wenn der Polizist bedroht wird.

Wo sehen Sie weitere Lücken und Bedarfe in der psychiatrischen Versorgung?

Michalski: Das System muss grundlegend reformiert werden. Man kommt in die Psychiatrie, sitzt einem Arzt gegenüber, der nicht mit einem spricht, sondern mit Informationen zuschüttet, die man gar nicht aufnehmen kann. Medikamente werden überdosiert verabreicht, Behandlungspläne über den Kopf der Patienten erstellt. Viele Patienten geraten in einen Drehtür-Effekt, müssen also kurz nach der Einlassung bereits wieder stationär behandelt werden.

"Freaks, Psychos, Krüppel, (...) kommt raus auf die Straße!" Mad Pride Köln, 2017. Foto: Superbass via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

"Freaks, Psychos, Krüppel, (...) kommt raus auf die Straße!" Mad Pride Köln, 2017. Foto: Superbass via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Link

Gehen Sie mit der Psychiatrie nicht zu hart ins Gericht?

Michalski: Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Es sollte wieder der Soteria-Gedanke in die Psychiatrie einfließen: wohnliche Atmosphäre und vertrauensvolle Beziehungen, Einbeziehung der Angehörigen, Unterstützung durch die therapeutische Gemeinschaft – und das alles mit möglichst geringer Medikation.

Und wie ist Ihr Blick auf die Psychiatrie, Herr Rahman? 

Rahmann: Meiner Erfahrung nach ist Psychiatrie leider oft ein Ort, an dem man wenig ernst genommen wird, sobald eine Diagnose im Raum steht. Zudem wird an den Einrichtungen gespart. Es ist belegbar, dass Krankenhäuser mit weniger Personal mehr Zwangsmaßnahmen durchführen, wie das Versorgungsbarometer Psychiatrie von Verdi beispielsweise 2019 zeigte. 

Klingt abschreckend.

Rahmann: Wir leben in einer Gesellschaft, in der es kranken Menschen in therapeutischen Einrichtungen nicht zu gut gehen darf. Wichtiger ist, dass sie sich rasch wieder in die Lohnarbeit begeben. Wäre die Psychiatrie ein Ort, an dem es Menschen gut ginge, und der keine Abschreckungsfunktion hätte, dann wären mehr Betroffene bereit, sich klinisch behandeln zu lassen.

Wie sieht Ihre Vision für die Zukunft aus?

Rahmann: Dass die Mad-Pride-Bewegung wächst und gesellschaftlich Druck macht. Etwa um eine stärkere Sichtbarkeit und Einbindung von Psychiatrieerfahrenen in therapeutische Konzepte durchzusetzen. Sie sollten darin als Experten aus Erfahrung auch Kontroll- und Entscheidungsbefugnis haben – wie beim Berliner "Weglaufhaus". Das ist eine Zuflucht für Menschen, die Psychiatrisierung ablehnen und sich einen selbstbestimmten Umgang mit ihren Krisen wünschen.

Michalski: Wir müssen Hürden abbauen, anstatt Misstrauen zu schüren. Eine Forderung, wie die vom Generalsekretär der CDU Carsten Linnemann, Register für psychisch kranke Straftäter anzulegen, ist undemokratisch und gefährlich. Ich halte es mit der Autorin und Bildhauerin Dorothea Buck, die in der NS-Diktatur zwangssterilisiert wurde und sich ab den 1960er-Jahren stark in der Bewegung Psychiatrie-Erfahrener engagiert hat. Es war ihre Überzeugung, dass man nicht über, sondern stets mit den Betroffenen sprechen soll. Das gilt es zu kultivieren.


Die Mad Pride Parade Stuttgart startet am Samstag, den 11. Oktober um 13.30 Uhr in der Lautenschlagerstraße. Abschluss ist ab 15.15 Uhr auf dem Marktplatz mit Reden und Live-Musik. Um 16.30 Uhr geht es in der CVJM-Halle (Büchsenstraße 37) weiter mit Musik, Theater und einer Podiumdiskussion. Thema: "Tragen Medien aktuell zur Diskriminierung von Menschen mit psychischer Erkrankung bei?" Dabei sind die Journalistinnen Lea de Gregorio, Nina Ayerle sowie der Autor Cordt Winkler. 

Transparenzhinweis: Thomas Rahmann hat vor fünf Jahren ein Praktikum bei Kontext gemacht und schrieb anschließend als freier Autor für Kontext.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

10.01.2024
Prozess gegen Polizisten
Psychisch Kranke leben gefährlicher

Wegen des Todes von Ante P. im Mai 2022 in der Mannheimer Innenstadt stehen nun zwei Polizisten vor Gericht. Es geht um Körperverletzung im Amt mit Todesfolge. Aufmerksamkeit erhält der Prozess auch, weil vor Kurzem Ertekin Ö. von einem Polizisten…

2 Kommentare
Wie alte Stigmata die Sozialpolitik prägen
02.07.2025
Umgang mit "Arbeitsscheuen" in der NS-Zeit
Wie alte Stigmata die Sozialpolitik prägen

Wie die Nationalsozialisten mit angeblich "Arbeitsscheuen" oder "Asozialen" umgingen, ist bislang nur wenig erforscht. Der Stuttgarter Historiker Sebastian Wenger hat dazu eine umfassende Studie verfasst – und erklärt im Kontext-Gespräch, warum das…

2 Kommentare
02.04.2025
Sucht und Islam
Leiden im Stillen

Im Islam gelten Alkohol und andere Drogen als Sünde, Sucht ist ein Tabu. Doch Sucht macht vor niemandem Halt – auch nicht vor religiösen Menschen. Wegen des Stigmas und fehlender Anlaufstellen leiden sie oft im Verborgenen. Ein Verein will…
08.11.2023
Psychiatrie und Zwang
Helfen oder Kosten sparen?

Sollen psychisch kranke Menschen per Gesetz zu einer Behandlung gezwungen werden können? Eine solche "ambulante Behandlungsweisung" führe zu mehr Sicherheit, sagen Befürworter:innen. Gegner:innen sprachen auf einer Tagung in Zwiefalten von der Gefahr…
11.06.2025
CSD im Taubertal
Neue Tradition

Erst zum zweiten Mal feiert die queere Szene im Kurort Bad Mergentheim den CSD. Im vergangenen Jahr kamen ungebetene Gäste: junge Rechte. Auch dieses Jahr mobilisieren Rechtsextreme gegen Pride-Veranstaltungen in Baden-Württemberg.
10.09.2025
Ambulante Hilfe e.V.
Würde wohnt auch auf der Straße

Seit fast 50 Jahren kämpft die Ambulante Hilfe in Stuttgart für Menschen in Wohnungsnot. Der gemeinnützige Verein ist selbstverwaltet und basisdemokratisch. Eine Fotoausstellung im Stuttgarter Rathaus dokumentiert Jahrzehnte Sozialer Arbeit an der…
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 758 vom 08.10.2025

Arabisches Filmfestival
Was geblieben ist

Die palästinensisch-amerikanische Regisseurin und Schauspielerin Cherien Dabis ist auf Tour mit…
Bezahlkarte für Geflüchtete
Nett hier – aber scheiße ohne Bargeld

Per förmlicher Weisung wurde Freiburg gezwungen, als letzte Kommune in Baden-Württemberg die…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • Joachim Landis
    vor 5 Tagen
    Antworten
    Hallo Sybille und Hallo Thomas, vielen Dank für Euer Engagement im LVPEBW! Macht bitte weiter und herzliche Grüße nach Stuttgart und Tübingen! Grüße ehrenamtlicher PEER im Orga-Team des Mad Pride Day 2025 ! Mitglied im Vorstand des LVPEBW als Beisitzer und…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 758 / An uns liegt es nicht! / Matthias / vor 1 Tag 17 Stunden
Tolles Demokratieverständnis, alter Sekretär, Kollege Manthey Wer eine der für den Landtag antretenden Parteien wählt, hat keinen Funken Politikverständnis. Eine Landesanstalt für Digitalmedien bestimmt künftig, was demokratisch ist. Dem...

Ausgabe 747 / Lebenslüge Leistungsprinzip / Uwe Kionke / vor 1 Tag 22 Stunden
Das mag ja alles stimmen. Aber sind andere Sportartikelhersteller besser, die in Asien produzieren lassen? Und wieviel Kinderarbeit steckt da drin???

Ausgabe 758 / Wut aufs Rathaus / Bodo Sinn / vor 2 Tagen 3 Stunden
Ich denke so manchem sollte klar werden warum der Bürokratieabbau so wichtig ist. Unter anderem um Bürgerrechte auszuhebeln. Von anderen Hinterhältigkeiten mal garnicht zu reden....

Ausgabe 758 / "Forschen an vorderster Front" / Untenbleiben! / vor 2 Tagen 23 Stunden
"Die Schweiz will ins All." Um Himmels willen, vielleicht bleibt sie dann dort, auf dem Mars! Wo sollen wir dann Trump-taugliche goldene Uhren und genügend lang conchierte Schokolade herbekommen? Keine Sorge, uns' Elon reimportiert jedenfalls...

Ausgabe 758 / "Forschen an vorderster Front" / Beidhänderin / vor 2 Tagen 23 Stunden
"Baden-Württemberg sucht nach europäischen Partnern, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt, 'die unsere Werte teilen'. Konkret in der Wehr- und Sicherheitstechnik. Bei der letzten Auslandsreise des grünen MP verschwimmen die...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!