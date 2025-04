Sucht und Islam: Leiden im Stillen

Für ein Gespräch reist Müller nach Stuttgart. Er sitzt auf einer hölzernen Bank unter einem großen Baum in Bad Cannstatt, zwischen dem Rathaus und der Stadtkirche. Im Hintergrund spielen fröhliche Kinder, Menschen schlendern und joggen vorbei, und ein Mann mit muslimischer Gebetskette raucht einen stark riechenden Joint. Müller hat sich intensiv mit der menschlichen Psyche und der Entstehung von Süchten auseinandergesetzt. Die Arbeit von Al Mudmin bezeichnet er als Pilotprojekt. "Wir sind die ersten im deutschsprachigen Kontext, die so offen über Sucht sprechen. In anderen Ländern gibt es muslimische Initiativen oder Betroffene, die in der Öffentlichkeit stehen, das haben wir alles hier nicht", erklärt Müller. Er wirkt gelassen, aber auch nachdenklich, wenn er spricht. Immer wieder schaut er in die Ferne. Ihn begleitet das Thema Sucht schon lange – nicht nur in seiner Arbeit.

"Ich habe viel konsumiert in meiner Vergangenheit", erzählt der 33-Jährige. Ebenso sein Vater: Oft musste Müller ihn nachts "irgendwo aufsammeln" und oft stand die Polizei vor der Haustür. Diese Erfahrungen veranlassten ihn, selbst dagegen etwas zu tun. "Du hast da diesen Menschen, den du liebst, und kannst ihm nicht helfen. Du guckst dabei zu, wie sich dieser Mensch selbst umbringt. Das ist unglaublich schmerzhaft." Seine Kindheit und Jugend sind geprägt von Ohnmacht. Dann findet Lukas Müller Halt im Glauben. Als junger Mann konvertiert er zum Islam. Als er mit 18 oder 19 erstmals mit muslimischen Communities in Kontakt gekommen ist, sei Alkohol- und Drogenkonsum kein Thema gewesen. "Nach dem Motto 'wir haben hier unsere heile Welt'. Aber ich habe ihnen das nicht abgekauft", erzählt er lachend.

Viele muslimische Suchtkranke führen Doppelleben

Er habe oft miterlebt, wie viele muslimische Suchtkranke Doppelleben führten. "Das war bei mir auch Realität. Es gab einige Erlebnisse, wofür ich mich auch sehr schäme", sagt er. Seine Suchtvergangenheit möchte er nicht vertiefen.

Hinter dem Gefühl der Scham stecke oft die Sorge vor Ausgrenzung, erläutert er. "Wenn du über so etwas wie Sucht sprichst, wirst du ausgeschlossen. Wenn ich mich authentisch äußere, riskiere ich die Beziehung", so Müller. Entweder in der Moschee oder im engsten familiären Umfeld. "Klassisch ist: Du bist nicht mehr mein Kind!" Es sei gefährlich, diese Ignoranz religiös zu begründen, erzählt der Sozialpädagoge. "Wenn du dir anschaust, wie sich der Prophet Muhammad verhalten hat, war es ganz anders. Es geht um Barmherzigkeit und eine nicht zu verurteilende Haltung, er hat nie jemanden ausgeschlossen".

Auch Umut hat sich jahrelang geschämt. "Für seine Situation und dass er etwas Schlimmes gemacht hat. Aber er konnte da nicht raus", erzählt Selma. Schließlich gelten Drogen als große Sünde im Islam. Bei Betroffenen kann das auf Dauer zu einer Selbst-Stigmatisierung führen, also zu Denkmustern wie "Ich bin ein schlechter Muslim, ein schlechter Mensch". Diese Selbstgeißelung führt im schlimmsten Fall zu einem Teufelskreis aus sozialem Rückzug und weiterem Substanzmissbrauch.

Skepsis gegenüber Psychotherapie

Über Sucht und mentale Erkrankungen zu sprechen ist eine Sache, sich aktiv Hilfe zu suchen, eine andere. In der psychologischen Beratung gelte ein Säkularisierungs-Dogma, erklärt Lukas Müller. Gott und Glaube hätten darin wenig Platz. Bei Al Mudmin berücksichtigen die Ehrenamtlichen religions- und kultursensible Themen in der Beratung.