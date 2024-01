Paule Club Stuttgart: "Früher war hier nichts"

"Seit Beginn der Pandemie", sagt Simon, "haben wir etwa 35 Leute verloren. Das ist der höchste Stand seit mehr als 20 Jahren." Todesfälle, deren Ursache eine Überdosis Heroin ist, sind selten. Treten sie doch auf, handelt es sich entweder um unerfahrene Konsumenten oder um solche, die bewusst Schluss machen wollten. Aber auch das ist selten. "In Stuttgart", sagt Iva, "ist das Zeug nicht so gut." Häufigere Todesursachen sind Folgekrankheiten der Sucht oder Wechselwirkungen von mehreren Drogen oder Medikamenten, die konsumiert werden.

"Es gibt hier Leute, die nehmen einfach alles", sagt Iva. "Fentanyl ist ja wirklich lebensgefährlich, aber sie kochen die Pflaster aus und spritzen sich das. Es gibt viel gepanschtes Zeug, Medikamente, Koks und Heroin, und manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da spritzen." – "Kürzlich", erzählt Marvin, "starb einer der Kollegen vom Club. Ein anderer hatte bei ihm übernachtet, ging morgens zum Arzt und als er zurückkam, war er tot. Er hatte einen Alkoholentzug gemacht, wollte unbedingt runter vom Alkohol, und wahrscheinlich hat er deshalb Benzos genommen."

Fentanyl ist ein synthetisches Opiat, dessen Wirkung 100-mal stärker ist als das von Morphin und das stark suchterregend ist. Es wird eingesetzt in der Intensivmedizin, der Anästhesie, der Notfallmedizin und der Schmerztherapie. "Benzos" ist der Name der Szene für Benzodiazepine, starke Beruhigungsmittel, die in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, in bestimmten Mengen aber auf Rezept abgegeben werden können. In hohen Dosierungen und in Wechselwirkung mit anderen Wirkstoffen können sie zum Atemstillstand führen.

"Es gibt zwei Arten von Suchtkranken", sagt Simon. "Die einen wollen ehrlich raus aus dem Ganzen und würden alles dafür tun. Den anderen ist alles scheißegal, und das sieht man ihnen an. Sie haben abgeschlossen mit sich und der Gesellschaft, weil die Gesellschaft sie im Stich gelassen hat. Meistens werden solche Leute gerade so alt wie ich es bin."

Kein Zuhause und die falschen Freunde

Simon ist 47. "Meine Mutter war jung und naiv", sagt er. "Sie hat sich in Mannheim einen GI geschnappt, und so kam ich zur Welt." Nach fünf Jahren in den USA trennten sich die Eltern, Mutter und Sohn gingen nach Mannheim, Simon kam zu den Großeltern. Als der Großvater starb, ging es mit ihm bergab. "Ich hatte begonnen zu kiffen, das Heroin kam erst später. Ich trieb noch Sport, denn das war meinem Großvater wichtig." Simon ist 1,90 Meter groß, er kann sich durchsetzen – aber gerade das brachte ihm kein Glück. "Es hat nur dazu beigetragen, dass ich in die falschen Kreise kam."