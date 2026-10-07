Eklat beim Volksfestumzug: Mit Nopper gehen die Rössle durch

Seinen Ausgang nimmt der Skandal, als die Aktivisten auf Höhe der Kutsche ankommen. Kaum erblickt der Oberbürgermeister die beiden Tierschützer, erwacht auch in ihm der Beschützerinstinkt. Ohne lange zu zögern wirft er sich in heroischer Manier über seine Gattin Gudrun, die den Aktivisten zugewandt sitzt, und entreißt beiden mit einem kräftigen Ruck das Banner. An dieser Stelle hätte die Geschichte in der Belanglosigkeit versinken können: Die Aktivisten beenden, mit freundlicher Unterstützung der anwesenden Polizist:innen und ihres Banners beraubt, den Protest; die Noppers können auf dem Volksfest zwischen Blasmusik und Bier den Schrecken vergessen. Doch im digitalen Zeitalter schützt die Allgegenwärtigkeit der Smartphone-Kamera vor diesem Schicksal und innerhalb kürzester Zeit kursierten Videos vom beherzten Zugriff des Oberbürgermeisters in den sozialen Netzwerken.

Noch am Tattag äußert sich das Kollektiv "Tierbefreiung Stuttgart" mit – wie die Presse später titeln wird – "schweren Vorwürfen": Nopper habe sich aggressiv verhalten und einen der Aktivisten an der Hand verletzt. Droht jetzt sogar eine Anzeige wegen Körperverletzung? Während die ersten Redaktionen bereits zu spekulieren beginnen, setzt man im Rathaus zur Richtigstellung an. Der Oberbürgermeister, zugleich auch Leiter der Ortspolizeibehörde, habe wie auf den Videos ersichtlich keinen der Aktivisten berührt. Der Protest sei eine "überfallartige Aktion" gewesen, das Kollektiv habe gefährliche Reaktionen der Pferde riskiert. Qua seines Amtes sei Nopper also zum Eingreifen berechtigt gewesen.

Pferdeflüsterer oder Publicity-Profi?

Nun könnte sich die Frage aufdrängen, ob die Tierschützer:innen nicht doch möglicherweise einen Punkt haben, wenn sie kritisieren, dass die Pferde bei Musik und Gedränge durch die Cannstatter Innenstadt gescheucht werden. Zumal auf dem viral gegangenen Video keine Handlungen erkennbar sind, die auf einen Überfall hindeuten: Die beiden Aktivisten haben keinen Lärm gemacht, die Kutsche nicht einmal berührt. Folgt man dem Gedanken weiter, darf man aber durchaus auch bemerken, dass eine für die Tiere ohnehin stressige Situation als Bühne für unangemeldete Aktionen nur bedingt geeignet ist. Oder aber man erfreut sich an der Abarbeitung einer Geschichte, die zur Abwechslung endlich mal nichts mit der Regierungsbildung in Berlin zu tun hat.

Wer ist Frank Nopper am Ende der Nachrichtenkette nun: couragierter Pferdeflüsterer, prügelwütiger Tierhasser oder gar Gentleman? Dieser Frage widmet sich jetzt die Polizei. Sie spricht im Zusammenhang mit der Protestaktion von einer unangemeldeten Demonstration und hat angekündigt, das Videomaterial vom Tattag auszuwerten. Indes haben die Tierschützer:innen tatsächlich Anzeige erstattet – wider Erwarten nicht gegen Nopper, sondern wegen "massiver Tierschutzverstöße" gegen den Cannstatter Volksfestverein. Es bleibt abzuwarten, ob die Presse auch in dieser nächsten Runde des Protests die Pferde scheu macht.