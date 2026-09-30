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Ausgabe 809
Politik

Kultusministerium BW

Die FDP ist wieder da

Kultusministerium BW: Die FDP ist wieder da
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Baden-Württembergs fachfremder Kultusminister Andreas Jung (CDU) wollte "die vorhandene große Expertise des Hauses auf die Straße bringen". Mit Timm Kern (FDP) holt Jung sich einen dezidiert rückwärtsgewandten Bildungspolitiker in eine Schlüsselposition. Armes Baden-Württemberg.

Der Lehrer und Ex-FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern. Fotos: Julian Rettig
Der Lehrer und Ex-FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern. Fotos: Julian Rettig

Eigentlich passt der frühere liberale Landtagsabgeordnete – die FDP war im Frühjahr an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert – aus dem Wahlkreis Freudenstadt gar nicht zur Stellenausschreibung. Gesucht hatte die Zentralstelle im Kultusministerium eine:n "Referent/in (w/m/d) mit einem stark ausgeprägten Gespür für politische und bildungspolitische Fragestellungen" mit "exzellenter Teamfähigkeit" und "der Fähigkeit zu zielorientierter Kommunikation". Als Verantwortlichkeiten sind, neben der Staatsmodernisierung und der Demokratiebildung, ausdrücklich "Wertebildung und Wertevermittlung" hervorgehoben. Mit Kern wurde allerdings einer der größten bildungspolitischen Polarisierer der vergangenen 15 Jahre gefunden: Ihn zeichnet die Bereitschaft aus, jederzeit und ansatzlos auf Zeitgenoss:innen loszugehen, die seine Ansichten nicht teilen. Allem voran beim Thema mehrgliedriges Schulsystem, an dem er sich seit eh und je festklammert, ungeachtet seiner gravierenden Nachteile.

An eine Schaltstelle im wieder CDU-geführten Kultusministerium kommt so einer, der der Gemeinschaftsschule hartnäckig die Daseinsberechtigung abzusprechen pflegt und sie noch im Wahlkampf 2026 als "Einheitsschule" diskreditierte. Unter zielorientierter Kommunikation verstand der frühere Gymnasiallehrer in den Fächern Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Geschichte und katholische Religion jedenfalls in seiner Zeit als Parlamentarier die Kunst des Holzens. Nicht nur gegen Grüne und SPD, sondern auch gegen die Schulverwaltung, etwa mit dem Vorwurf, sie kehre Fehlentwicklungen unter den Teppich.

Der gebürtige Tübinger, der mit magna cum laude promoviert wurde über die Gründe der Abwahl von Bürgermeister:innen, suchte bald nach seinem Einzug in den Landtag 2011 sogar die Konfrontation mit dem Landeselternbeirat (LEB). Weil es nicht in Kerns Weltbild passte, dass sich der LEB nach intensiver Befassung einstimmig bei nur einer Enthaltung für das längere gemeinsame Lernen und Lehren aussprach. Sogar die frühere CDU-Kultusministerin Marianne Schultz-Hector stellte sich in der aufgeheizten Stimmung schützend vor Befürworter: innen.

Selbst die CDU schonte der Vater zweier Kinder und notorischer Reformverächter nicht, als die sich im ersten grün-schwarzen Koalitionsvertrag von 2016 dazu durchrang, Gemeinschaftsschulen mit mehr als 60 Schüler:innen die Einrichtung einer Oberstufe zu ermöglichen. Die Begründung von damals ist mit Blick auf die neue Aufgabe bemerkenswert, denn Kern warf der CDU vor, ihre "bildungspolitischen Überzeugungen dem Koalitionsfrieden" zu opfern. 

Vielleicht kann er auch anders

Gedankenaustausch auf Augenhöhe lag dem früheren Fraktionsvize seit seinem Einzug in den Landtag nicht wirklich. Gesprächspartner:innen im kleinen Kreis bescheinigen ihm ein durchaus angenehmes Auftreten, das er auf der großen Bühne selten bis nie an den Tag legen wollte. In der reformorientierten Bildungs-Community unvergessen ist sein Umgang mit Peter Fratton. Grün-Rot hatte den umstrittenen Schweizer Bildungswissenschaftler ins Land geholt, der mit vielen Argumenten für Veränderungen im festgefahrenen hiesigen Bildungssystem warb und dafür, die Trennung nach der vierten Klasse aufzuheben. Fratton, der selber vorübergehend als Grundschulleiter im Land gearbeitet hatte, empfahl den Frontalunterricht zu überwinden, eigenständiges Lernen zu stärken und Lehrkräften die Rolle von Lernbegleiter:innen zuzuschreiben. Wie weit die FDP bis heute von solchen Ideen entfernt ist, beweist das von Kern im Wahlkampf 2026 offensiv präsentierte Versprechen, eine verbindliche Grundschulempfehlung für alle Schularten einzuführen. Schon 2013 zog sich der Reformpädagoge aus der Schweiz übrigens wieder zurück, mit dem Hinweis auf die ideologischen Grabenkämpfe, in die er geraten sei und die er so noch nie erlebt habe. Unter anderem als "Bildungsscharlatan" hatte ihn Kern beschimpft.

Verantwortlich für die Personalentscheidung: Kultusminister Andreas Jung, CDU.

Verantwortlich für die Personalentscheidung: Kultusminister Andreas Jung, CDU.

Jetzt muss der 54-Jährige beweisen, dass und wie er seine Tonlage nach dem Ausscheiden aus dem Landtag verändert hat. In der Stellenausschreibung ist als eine der wichtigsten Aufgaben der Zentralstelle "die politische Planung und die Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Landtag und seinen Fraktionen sowie mit den anderen Ministerien des Landes" genannt. In reformorientierten Bildungsforen wird intensiv darüber diskutiert, ob Kern diesen Ansprüchen auch nur im Ansatz gerecht werden kann. Und die von ihm über so viele Jahre so hart kritisierte SPD-Fraktion sieht zuallererst den Kultusminister Andreas Jung in der Verantwortung. "Der wollte ein Image aufbauen, geprägt von Sachorientierung, an den Schülerinnen und Schülern ausgerichtet, modern und offen", sagt die bildungspolitische Sprecherin Katrin Steinhülb-Joos, "und dann holt er sich ausgerechnet einen der konservativsten Bildungspolitiker in seine Z-Stelle."

Kern übernimmt eine Position, wie Politiker:innen mit Ministeriumserfahrung wissen, die Fingerspitzengefühl, Sensibilität und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen verlangt. Das hat der Liberale bisher gut versteckt, was aber – die Hoffnung stirbt zuletzt – nicht heißt, dass er solche Eigenschaften nicht doch noch entdeckt und entwickelt. 

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1 Kommentar verfügbar

  • Jan Küster
    vor 2 Tagen
    Antworten
    Unabhängiger Journalismus muss ja nicht objektiver Journalismus bedeuten. Selten einen so einseitigen und polemischen Artikel gelesen.
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