Bangladesch und Indigene: Verfolgung, Mord, Enteignung

"Mein Sohn Kya Thing Aung wurde erschossen unter dem Vorwand, Terroristen in unserem Dorfgebiet zu ergreifen. Sie haben uns unser geliebtes Kind entrissen. Wir wollen keine Gerechtigkeit. Meinen anderen Familienmitgliedern wird das Gleiche widerfahren, wenn wir fordern, dass die Täter vor Gericht gestellt werden", sagte Hla Nu Mong Marma im November 2018 nach dem brutalen Mord an seinem 14-jährigen Sohn. Kya Thing ist nicht das einzige Opfer der Strafverfolgungsbehörden in den CHT (Chittagong Hill Tracts).

Romel Chakma, ein 19-jähriger College-Student und Generalsekretär der Studentenbewegung Pahari Chatra Parishad (PCP) in Rangamati (CHT), starb vermutlich aufgrund von Folter im Gewahrsam der Sicherheitskräfte. Romels Mutter Alo Debi Chakma klagte an: "Die Armee hat meinen Sohn brutal getötet. Ich habe ihn weder lebend noch tot gesehen. Ich wollte seinen Körper für die Nacht zu Hause behalten, aber die Sicherheitskräfte haben mir das nicht erlaubt."

Der sehbehinderte Romel wurde am 5. April 2017 von Mitgliedern der bangladeschischen Armee auf dem Markt in Naniarchar (Distrikt Rangamati) verhaftet. Am nächsten Tag wurde der schwer verletzte und bewusstlose Romel in das Chittagong Medical College Krankenhaus eingeliefert, wo er am 19. April starb. Laut seiner Familie wurde er unter militärischer Aufsicht ohne Einhaltung religiöser Rituale und ohne die engsten Familienangehörigen eingeäschert.

Es gibt weitere Beispiele von ähnlichen Todesfällen.

Am 10. August 2014 wurde Duran Babu Chakma (auch bekannt als Timir Boron Chakma), Mitglied der PCJSS, aus Khagrachhari (CHT) von der Armee unter dem Vorwand, er habe jemanden erpresst, in Gewahrsam genommen, gefoltert und für tot erklärt, nachdem er in ein Krankenhaus in Matiranga gebracht worden war. Auch er wurde Berichten zufolge vom Militär ohne seine Familie eiligst eingeäschert unter dem falschen Vorwand, niemand sei gekommen, um seine Leiche einzufordern.