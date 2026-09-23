Kommunen als Minigolfbahnen: "Ab hier bitte lächeln"

Elf der 45 Kommunen und die Wirtschaftsförderung der Region haben Minigolfbahnen gebaut. Denn wie schon Friedrich Schiller wusste: "Der Mensch ist nur dort ganz Mensch, wo er spielt." Beim Spielen herrsche "eine angenehm kreative Atmosphäre", findet Regionaldirektor Alexander Lahl, fügt aber hinzu, Spielen sei auch "eine gute Voraussetzung, um die Transformation, den Strukturwandel zu bewältigen."

Um das Spiel einzuläuten, spielt Daniel Kartmann auf dem Glockenspiel. Noch sind die zwölf Bahnen – zwei weitere Kommunen haben sich krank gemeldet – in blaue Folie gehüllt, lediglich die Herrenberger Stiftskirche streckt schon ihre Turmspitze heraus. Die Deutschbrasilianerin Hanna Araujo Ulmer performt eine Art Work-out, spricht das Publikum auf Englisch an und wackelt mit dem Hintern. Dann geht es ans Auspacken. Es ist wie Weihnachten, nur sehr viel wärmer.