Festival "Jetzt" der Kulturregion Stuttgart: Pirat:innen der Intimität

Die Zuhörer:innen sind eingeladen, etwas auf eine grüne Fahne zu schreiben: "Eine Fahne, durch die wir den Himmel sehen können." An der Reling hängt ein Transparent, auf dem steht: "Was bedeutet Fürsorge für dich? Care ist für mich immer politisch, auch im Privaten." Was passiert, wenn man sich der Verwertungslogik entzieht? "Ich hänge eine Fahne auf. Sie trägt Wut, Angst, Liebe."

Nach dem Schleusen klettern Passagiere und Crew in Cannstatt auf der Neckarinsel an Land. Die Rockmusikerin Suli Puschbang singt von der Brücke herab: "…hält das Ruder, hält das Ruder, oh, die See." Ein Lied für die Kinder Geflüchteter, die die gefährliche Odyssee über das Mittelmeer hinter sich haben. Die 2019 als "Ausnahmeerscheinung" mit dem Deutschen Musikautorenpreis ausgezeichnete Erzieherin gibt anschließend noch ein Familienkonzert. Der Blinden- und Sehbehindertenverband hat sich derweil bereits auf den Weg zum Max-Eyth-See gemacht. Eine Begegnung fand hier nicht statt.