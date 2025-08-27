Strobl und sein Pferd: Flori, der Prächtige

Wunderschön hier. Sommer, Sonne, Wiesen, Weiden, Bäume. Auf der Koppel rechts ist ein Kätzchen auf der Jagd, linkerhand trotten zwei Pferde an den Zaun und suchen die hingestreckte Hand nach vielleicht ja unsichtbaren Keksen ab. Weiche Nüstern, ein feuchtes Schnauben. Aww, süß. "Die sind ganz schön krass, wenn die im Einsatz sind", sagt der Fotograf. Er habe schon erlebt, wie Polizisten vom Gaul aus Demonstrierende mit Reitgerten verprügeln. Scheiß Realität.
Ein Audi kommt vorgefahren, Thomas Strobl (CDU, "Es darf keine rechtsfreien Räume geben") mit Gefolge, darunter mehrere mies gelaunte Securities, die aussehen, als hätten sie ihr ganzes Leben noch nie gelacht. Der SWR ist da, die "Stuttgarter Zeitung", Regio-TV. Innenminister Thomas Strobl ist "total gerne" bei diesem Termin, "ein besonderer Moment". Und auch Anton Saile, Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz, fühlt sich prima, es sei eine Ehre – "selbstverständlich auch fürs Pferd" –, dass es nun so einen "gewichtigen Taufpaten" gebe. Es ist Donnerstag, Polizeipferdetaufe bei der Reiterstaffel in Ostfildern-Kemnat.
