Strobl und sein Pferd: Flori, der Prächtige

Die baden-württembergische Reiterstaffel mit Sitz in Stuttgart (20 Pferde) und Mannheim (12 Pferde) ist umstritten. Zu teuer, zu ineffizient, meint der Rechnungshof. Strobl dagegen garantiert an Ort und Stelle, die Staffel an beiden Standorten mindestens zu erhalten, "das kann ich mal für meine Person ganz sicher sagen", wenn nicht sogar auszuweiten. Die Landtagswahl im kommenden März bleibt da abzuwarten.

In der Reithalle stehen sich Pferd und Politiker dann Auge in Auge gegenüber. Noch-Toni, ein sympathischer und hübscher Brauner mit Flausch-Mähne und kleiner Wampe, guckt treu, während der Minister das Tier anschnalzt. Schnalz, schnalz. Acht Jahre alt ist Toni, seit zwei Jahren in Ausbildung, nur noch acht Schnapsgläser und der Wallach wird also Flori heißen, "der Prächtige", sagt einer der Beamten feierlich.