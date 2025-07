Lebenshöfe: Gras um die Hufe und Sonne im Fell

Lebenshöfe wie dieser sind eine leise, aber eindrückliche Gegenposition zur industriellen Tierhaltung. Sie sind Orte, an denen vor allem Nutztiere, die keinen Nutzen mehr bringen, weiterleben dürfen bis ans Ende ihres Lebens. Sie zeigen: Ein Tier ist so viel mehr als sein wirtschaftlicher Wert. Ziegen zum Beispiel sind superschlau, Kühe bilden echte Freundschaften aus, in Gruppen von Schweinen gibt es eine Rollenverteilung ganz ähnlich wie in menschlichen Gemeinschaften – es gibt Clowns, Kümmerer, Grummler, Außenseiter und Everybodys Darling. Nur wissen das viele nicht, denn den wenigsten Nutztieren bleibt die Zeit, diese Qualitäten auszubilden.

Ein geschützter Raum für Tiere

Was Lebenshöfe eint, ist das gemeinsame Ziel: Tieren einen geschützten Raum zu geben, der ihr Leben als solches wertschätzt – unabhängig von Leistung oder Produktivität. Den ersten soll es schon Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben haben, einer der bekanntesten ist mit Sicherheit Gut Aiderbichl mit etwa 30 Höfen in Europa. Allein in Deutschland gibt es mittlerweile Dutzende dieser Höfe, landwirtschaftsähnliche Einrichtungen, die Tiere aufnehmen, die sonst meist geschlachtet worden wären – etwa aus der Nutztierhaltung, der Tierversuchsindustrie, aus privaten Notfällen oder deren Behandlung nach schweren Verletzungen zu unwirtschaftlich ist oder zu kompliziert. Eines der Schafe beispielsweise sollte eingeschläfert werden, weil es sich schwer am Bein verletzt hatte. Gitta Haas hat es aufgenommen und ihm einen Hunde-Rollstuhl umgeschnallt, mittlerweile läuft es auch ohne Rolli wieder ganz normal.