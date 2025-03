Forstwirtschaft im Wandel: Wie die Axt im Walde

Das ist nicht nur ein Ärgernis beim Sonntagsspaziergang, sondern ein langfristiges Problem. Der Waldboden wird durch die Harvester irreversibel geschädigt. Denn Waldboden ist mehr als Erde. Er ist durchzogen von feinen Kapillaren, die Wasser speichern und Sauerstoff in den Boden bringen, Lebensgrundlage für Regenwürmer, Pilze und unzählige Mikroorganismen. In Zeiten des Klimawandels spielen Wälder als Kohlenstoffsenken, also natürliche CO2-Reservoirs, eine unverzichtbare Rolle. Und zwar nicht nur die Bäume: "Die Böden sind sogar noch wichtiger", betont Fähser.

Vision im Schurwald: Wald als Hochwasserschutz

Widerstand gegen diese Art der Bewirtschaftung regt sich auch woanders: Im Schurwald östlich von Stuttgart hat sich im vergangenen Jahr eine Initiative gegründet. Michael Hoffmann, von Beruf Meteorologe, hat beobachtet, wie sich in den tiefen Spuren der Erntemaschinen das Wasser sammelt. Der Waldboden trocknet aus, in den abschüssigen Furchen stürzt bei Starkregen das Wasser zu Tal. Wie am 3. Juni 2024, als der Ort Rudersberg beinahe weggespült wurde (Kontext berichtete). Die Bürgerinitiative Schutzwald Schurwald hat eine andere Vision: Der Schurwald soll als Wasserspeicher dienen, der solche Ereignisse verhindert.

Aber brauchen wir nicht das Holz? Architekten wollen mittlerweile am liebsten nur noch mit Holz bauen, aus Klimaschutzgründen. "Deutschland hat eigentlich keine Holznot", erklärt Lutz Fähser. "Wir exportieren 120 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr und importieren ebenso viel." Ein Großteil des Holzeinschlags dient zunehmend als Brennholz. Angeblich klimaneutral, da der Baum in seiner Wachstumsphase so viel CO2 binde, wie das Holz später wieder freisetzt.

Ein Märchen. Wegen seiner geringeren Energieeffizienz setzt Holz beim Verbrennen mehr CO2 frei als Steinkohle. Und bis der nachwachsende Baum dieselbe Menge bindet, vergehen viele Jahrzehnte.



Buchtipp: Hans Dieter Knapp, Siegfried Klaus, Lutz Fähser (Hrsg.): Der Holzweg – Wald im Widerstreit der Interessen. Oekom-Verlag, München 2021.