Superblock Stuttgart-West: Ein Dank von den Politessen

Textilkunst trifft

Einen kurzen Weg zum Häkeln hat Eleni Panagakou, sie wohnt mit ihrem Mann Demetris gleich um die Ecke. Mit Stricken und Häkeln hat die Verwaltungsangestellte nach langer Pause so richtig wieder in der Coronazeit angefangen. Wie Inge findet sie das sehr entspannend. Aber: "Es kann auch sehr einsam sein, wenn man immer alleine zu Hause sitzt." Ins Merlin sei sie früher manchmal für einen Kaffee oder zu Veranstaltungen gegangen. "Da habe ich aber nicht mit anderen Leuten geredet. Jetzt in der Gruppe ist das anders." Und sie hat ihren Demetris dazu gebracht, die Häkelnadel in die Hand zu nehmen. Eleni Panagakou mag zwar keine umhäkelten Bäume – "Bäume sind alleine schön genug" – aber die metallenen Gitter der Parklets und die grauen Baumschutzbögen in bunten Farben erstrahlen zu lassen, gefällt ihr. "Gerade jetzt im kalten, düsteren Winter ist das aufmunternd."

Für die Merlin-Chefin ist wichtig, dass Menschen sich hier kennen lernen, etwas tun fürs Viertel und echtes Leben leben. Denn: "Was in den sozialen Medien stattfindet, ist nicht real", sagt sie und spielt damit auf negative Kommentare im Netz zum Superblock und Häkeln an. "Wer da mosert, wohnt hier in der Regel gar nicht." Im realen Leben komme die Textilkunst durchweg gut an. "Neulich kamen hier zwei Politessen rein. Wir haben erst befürchtet, dass irgendwas schief gelaufen ist. Aber dann wollten sie sich nur bedanken, dass wir es hier so schön machen. Das muntere sie immer auf", erzählt Loers, strahlt und beendet nebenbei den nächsten Silberwollstern.