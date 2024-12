Die Uhlbacher Allmende: Bäume für alle

Die historischen Allmenden, die im Mittelalter in Europa ihre Hochblüte erlebten, waren Ausdruck eines lokalen sozialen Gefüges, eines gemeinwirtschaftlichen Nutzungssystems von Wald-, Wiesen-, Wasser- und Agrarflächen, die in Europa unterschiedlich lange existierten und im Zuge der Industrialisierung und der großen Transformation im 19. und 20. Jahrhundert einen schleichenden Bedeutungsverlust erfuhren. Der "Diggers Song", den ein Teil der Uhlbacher Gruppe am Lagerfeuer einstudierte, ist der Landbevölkerung gewidmet, die sich gegen die Landnahme und Einhegung der britischen Allmenden auflehnten. Dazu hätten vor allem auch Frauen gehört, die über Wissen und Macht verfügten und im Zuge der kapitalistischen Zurichtung mitunter in die bloße Sphäre der Reproduktion abgedrängt worden seien, wie die Teilnehmenden am Freitagabend in einem Vortrag von Florian Hurtig erfuhren, der sich in seinem bald erscheinenden Buch mit den Bauernkriegen auseinandersetzt.