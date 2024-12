Auf der Straße: An die Pumpen!

Im Weltweihnachtszirkus hat mir der Pudel-Act gut gefallen, wenn auch nicht ganz so gut wie der Messerwerfer. Dieser präzise arbeitende Mann ohne Stativ aus Las Vegas ließ mich leicht erregt an die vielen prächtigen SUV-Schlappen in unserer Fahrradstadt denken. Die Ernüchterung kam prompt. Nachdem ich all die Körper in der Manege gesehen hatte, kam ich mir ziemlich blöd vor, als ich am nächsten Morgen routinemäßig zum Muskeltraining bei Kieser ging. Um kurz vor Weihnachten und Silvester wenigstens einen Hauch von Selbstwertgefühl herzustellen, bearbeitete ich in meiner Not erst die Gesundheits-App und dann den Rechner auf meinem Taschentelefon: das volle KI-Programm des analog geschulten Mannes. Und das ergaben meine digitalen Recherchen: Bei durchschnittlich 10.450 zurückgelegten Schritten pro Tag komme ich im Schaltjahr 2024 auf insgesamt 3.824.700 Schritte. Das sind 7,4 Kilometer pro Tag und 2.708,4 Kilometer im ganzen Jahr – lächerlich. Schaue ich mich um, bin ich in Wahrheit keinen Schritt vorangekommen. Und weiß weniger denn je, wo's langgeht.

Was soll ich machen. Radikal langsam werde ich weitergehen, mich dem Weltenzirkus aussetzen und als Gedankenspringer so lange zwischen SUVs und Fahrrädern herumstiefeln, bis die Luft raus ist. Vielleicht habe ich ja Glück. Genügend Luftpumpen haben wir in dieser Stadt. Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr! Bis Ostern halten wir noch durch.