Justizmord in der Kolonialzeit: Rudolf, der gute Deutsche

Von Rudolf erstmals gehört hat Astrid S. Klein in Douala/Duala, wie auch die größte Stadt Kameruns heißt. Die Stuttgarter Künstlerin hat seit 2005 mehrere afrikanische Länder bereist. Sie interessiert sich für die Kolonialgeschichte: weniger für das, was in den Geschichtsquellen steht, als für die Auswirkungen im täglichen Leben heute, vor allem bei den Nachfahren der Kolonisierten. Um herauszufinden, was die Kolonialgeschichte für sie bedeutet, arbeitet sie gerne mit Künstlern zusammen, in ihren Heimatländern und in Europa.

Der Kunstverein Doual'art war daher für sie eine obligatorische Adresse, als sie 2011 zum ersten Mal nach Kamerun kam. Diese wegweisende Institution haben Rudolfs Urenkelin Marilyn Douala Manga Bell und ihr 2014 verstorbener Ehemann, der französische Kunsthistoriker Didier Schaub, 1991 gegründet. Damals gab es in der Vier-Millionen-Stadt Douala, so Schaub 2012 auf einer Konferenz in Berlin, kein einziges Museum, keinen Konzertsaal, kein Kino und keine Bibliothek, keine Universität und keine Kunstausbildung.

Macht, Reichtum, Bildungschancen und Reisefreiheit sind zwischen afrikanischen und europäischen Ländern höchst ungleich verteilt. Das gehört zu den bis heute spürbaren Auswirkungen der Kolonialgeschichte. Als Künstlerin, die sich in Deutschland unter Verzicht auf alle Sicherheiten von Projektantrag zu Projektantrag hangelt, wurde Astrid S. Klein dort wie jedeR EuropäerIn, als reich angesehen. Kameruner müssen, um Kunst zu studieren oder eine europäischen Ländern vergleichbare Bildung zu erhalten, bis heute ihr Land verlassen. Wie schon Rudolf Duala Manga.