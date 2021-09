Internationale Automobil-Ausstellung: Grüne Waschstraße

Neben erstmals auf der Automesse ausgestellten Fahrrädern stehen zwei Jahre später tatsächlich Elektroautos im Mittelpunkt der Präsentation. Und Diess betont nun, nicht nur die Autohersteller müssten ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Kurios ist das, weil in der Bundesrepublik eigentlich alle einen Beitrag zum Klimaschutz leisten – außer der Autoindustrie. Während in allen anderen Sektoren Einsparungen beim Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase gelungen sind, informierte das Umweltbundesamt (UBA) in diesem Juni, dass die "absoluten Kohlendioxid-Emissionen im Straßengüterverkehr heute um 21 Prozent höher als 1995" sind. Zwar würden Autos effizienter und im Schnitt schadstoffärmer als Vorgängermodelle. Doch weil immer mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind, urteilt das UBA: "Das Mehr an Pkw-Verkehr hebt den Fortschritt auf."

Doch was nicht ist, soll jetzt noch werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte in ihrer Rede auf der IAA nicht nur, dass sie auch bei klimaneutraler Mobilität "Arbeitsplätze erhalten" und "internationale Wettbewerbsfähigkeit" sichern wolle. Sie lobte auch die 150 Milliarden Euro schweren Investitionen, mit der die Industrie den Wandel stemmen will. Denn diese "gewaltigen Anstrengungen" würden zeigen, "dass die Autoindustrie nicht per se Teil des Klimaproblems ist, sondern eben vor allen Dingen auch ein zentraler Teil der Lösung".

Noch verursacht VW so viel CO2 wie Deutschland

Gemessen an der empirischen Gegenwart ist diese Einordnung gewagt. Denn sämtliche Lösungen, die eine Industrie finden kann, müssen die Form von vermarktbaren Waren haben. Indirekt räumte das sogar VW-Chef Diess ein, als er im Interview mit der taz gefragt wurde, warum der 3-Liter-Lupo vor 15 Jahren eingestellt wurde und warum das vor inzwischen über zehn Jahren vorgestellte 1-Liter-Auto XL1 nicht mehr als 200 Mal gebaut worden ist. Die Gefahr, dass es mit E-Auto-Modellen genauso laufe, bekennt Diess, stehe "mit Sicherheit auch diesmal im Raum, weil wir in der ganzen Betrachtung natürlich den Kunden sehen müssen. Wenn der ein Fahrzeug wie den 3-Liter-Lupo nicht haben will, haben wir in unserem System keine Chance."