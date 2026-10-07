Stuttgart 21: "Bei uns ist zwei plus zwei noch vier"

"Pinocchiade" nennt Engelhardt einmal mehr die Versprechungen der Bahn bei einer Online-Pressekonferenz in der vergangenen Woche und führt als einen von vielen Belegen die vorgesehenen Haltezeiten an: Nur zwei bis drei Minuten sollten sie dauern, was schon Heiner Geißler 2010 "nach meiner unmaßgeblichen praktischen Erfahrung" als deutlich zu kurz und deshalb unrealistisch bewertete.

Viele Punkte für einen neuen Faktencheck

Nicht nur Züge zählen in Fahrplänen macht schlauer. Jeder Bahnfahrende kann jeden Tag per Handy und Stoppuhr im Stuttgarter Hauptbahnhof die Zeitangaben auf ihre Tauglichkeit überprüfen. Ähnlich lohnend ist eine Betrachtung der vorhandenen Bahnsteige vor Ort. Mit gut acht Metern sind sie knapp zwei Meter schmaler als die im künftigen Tiefbahnhof – allerdings nicht wie in diesem durch breite Treppenaufgänge verengt. Vor zehn Jahren hatte die Grünen-Bundestagsfraktion per parlamentarischem Antrag, mitunterzeichnet von Özdemir, Details dazu wissen wollen: Was passiert, wenn unter der Erde ein Feuer ausbricht, und ob der Brandschutz mit der logischerweise notwendigen Treppenlösung gegeben ist.

Die offiziellen Angaben tendierten stark zum Nein, was den Brandschutz angeht. Und zeigten, wie sehr sich die damalige Bundesregierung aus Union und SPD auf die Deutsche Bahn verließ. Alle 15 Antworten auf die 15 Fragen beginnen mit der Formulierung "nach Auskunft der DB AG", auch wenn sie noch so unbefriedigend ausfielen wie diese Mitteilung: "Nach Auskunft der DB AG ist die maximale Fluchtweglänge für Rollstuhlfahrer vom Brandort abhängig." Einer von Dutzenden Punkten, die in einem professionellen Faktencheck dringend behandelt werden müssten.

Engelhardt hat die Personenangaben im Brandschutzkonzept mit denen zum Thema Leistungsfähigkeit verglichen und festgestellt: Die geringen Zahlen der zu evakuierenden Personen passen nicht zu den deutlich höheren, die – angesichts der Kapazitätsversprechen zu Spitzenstunden – vor Ort sein müssten. Sie passen eher dazu, dass die Kapazität des Tiefbahnhofs – nun wird es absurd – selbst in dessen Planfeststellungsbeschluss nur mit 32 bis 35 Zügen angegeben ist und nicht mit 49, wie der Stresstest 2011 bescheinigen sollte.

Razavi müsste die Klärung dringend interessieren

Vorrangig müsste Baden-Württembergs Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU) dringend interessieren, was dran ist an all den Einwänden. Und sie muss ihr Wissen zur Projekthistorie insgesamt aufpolieren. Denn erst kürzlich in einem Südkurier-Interview bekannte sie, dass sie sich in ihren "dunkelsten Träumen nicht hätte vorstellen können, welche Fehler die Bahn bei der Umsetzung gemacht hat". Wer über Jahre hinweg Razavis öffentliche Auftritte unter anderem im Landtag erleben durfte, wo sie im Dienste des Tiefbahnhofs Gift und Galle spie gegen grüne und sonstige Widersacher:innen, den beschleichen allerdings erhebliche Zweifel, ob die Schuld an all dem Ärger so ganz allein bei der Bahn abgeladen werden kann.