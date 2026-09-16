Stuttgart 21: Stresstest ist wertlos

Für die Bahn ist der Blick zurück nicht mehr ausschlaggebend, denn für die einst geplante Eröffnung 2026 gibt es einen Fahrplan mit 46 Zügen in den Spitzenzeiten. Dieser sei durchgerechnet und problemlos fahrbar (gäbe es nur einen Bahnhof, in dem man fahren könnte). Zudem eröffne die Digitalisierung neue Spielräume – die neue Signal- und Steuerungstechnik European Train Control System (ETCS) soll es möglich machen.

Allerdings hat auch Stohler zu ETCS eine eigene Meinung: "ETCS hilft nicht, Kapazität zu erhöhen." Auch diese Einschätzung ist bemerkenswert, denn der neue Stuttgarter Bahnknoten setzt auf die kapazitätssteigernde Wirkung der Digitalisierung. Wer sich bei der Schweizer Bahn umhörte, die seit Jahren Erfahrungen mit ETCS hat, konnte allerdings auch schon früher zu dieser Einschätzung kommen (Kontext berichtete).

Späte Distanzierung

Werner Stohler, inzwischen Rentner, distanziert sich nun von seinem folgenschweren Testat. Das ist ein Paukenschlag – Stohler liefert den Beleg für das, was lange vermutet worden ist. Nach dem Stresstest kam im November 2011 die Volksabstimmung über Stuttgart 21 und das Ergebnis des Stresstests war eines der wichtigsten Argumente der S-21-Fans für den neuen Bahnhof. Es wirkt fast zynisch, wenn Stohler erst heute von den Mängeln spricht, nachdem er den Kunden Deutsche Bahn damals wohl nicht vergraulen wollte. Denn das Milliardenprojekt wurde nicht zuletzt aufgrund seiner Expertise gebaut, sie sorgte für die politische Legitimation für das Projekt.

Und was nun? Die Tunnel werden wohl kaum wieder zugeschüttet. Aber wird jetzt der sogenannte Kombibahnhof kommen, also der unterirdische Durchgangsbahnhof kombiniert mit dem oberirdischen Kopfbahnhof? Das hatten 2011 auch der Schlichter Heiner Geißler und Werner Stohler vorgeschlagen, hatten dieses Konzept unter dem pathetischen Namen "Frieden in Stuttgart" am Ende der Stresstest-Präsentation vorgestellt. Auch heute wird wieder der Ruf danach laut. Ob sich die Stadt Stuttgart darauf einlassen würde, ist allerdings mehr als fraglich – das Projekt Stuttgart 21 wäre ad absurdum geführt und die Träume vom großen neuen Stadtteil wären erst einmal perdu.

Auch die Bahn und das Land Baden-Württemberg zeigen erkennbar keinen Willen, einen Kombibahnhof umzusetzen. Den brauche man nicht, denn es sei ja, so hört man, ohnehin ein neues Nahverkehrsdreieck im Norden Stuttgarts in Planung (Kontext berichtete), was all die möglichen Kapazitätsengpässe beseitigen würde. Leider weiß niemand, ob und wann dieses Nahverkehrsdreieck tatsächlich kommen wird. Bei der Vorstellung des Konzepts vor dreieinhalb Jahren galt 2040 als grobes Ziel, doch damals ging man auch noch von einer S-21-Eröffnung Ende 2025 aus.

Was sind Gutachten wert?

Stohlers spätes Bekenntnis wirft allerdings weitere gravierende Fragen auf. Vor allem die, inwiefern Aussagen von einer anerkannten, auf wissenschaftlicher Basis arbeitenden Firma überhaupt aussagekräftig sind oder ob einfach immer das herauskommt, was der Auftraggeber wünscht. Vor allem im Bereich der Verkehrswissenschaft ist das ein gewaltiges Problem, denn die meisten Institute sind privat oder an Universitäten angesiedelt und letztere sind oft auf Drittmittel angewiesen, also Geld für Forschungsaufträge. Da die Deutsche Bahn AG der größte Player im Schienenverkehr des Landes ist, ist sie auch bei fast allen Instituten ein Kunde. Milliardenaufträge werden aufgrund von wissenschaftlichen Gutachten vergeben. In Stuttgart war die wissenschaftliche Expertise sogar mit Grundlage für eine Volksabstimmung. Doch wie glaubwürdig können Aussagen sein, die in größter Abhängigkeit von einzelnen Kunden gemacht werden?

Es ist bezeichnend, dass der Verkehrsexperte Ingo Hansen kürzlich im Kontext-Interview empfahl, die Landesregierung müsse sich in Bezug auf Stuttgart 21 "um Berater bemühen, die wirklich unabhängig sind von der Deutschen Bahn". Und dabei gleich das Verkehrswissenschaftliche Institut der Uni Stuttgart ausschloss: "Die sind zu befangen."

Vielleicht werden in Zukunft öfter ältere Herren oder auch Damen im Garten sitzen und erzählen, dass damals alles ganz anders war. Leider wird es dann mal wieder zu spät sein.