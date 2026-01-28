Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 774
Politik

Erbschaftssteuer

Wir geben nichts

Erbschaftssteuer: Wir geben nichts
|

Datum:

Grüne und CDU haben im Koalitionsvertrag 2021 der Familie als "Fundament unserer Gesellschaft" ein großes Versprechen gemacht: "Wir unterstützen sie in all ihrer Vielfalt." Tatsächlich werden reiche Familien geschont und arme nicht entlastet.

Gerne Steuern zahlen? Das Geben und Nehmen ließen Citizen Kane Kollektiv und Trott-war 2024 bei ihren Stuttgart-Rundgängen üben. Foto: Jens Volle
Gerne Steuern zahlen? Das Geben und Nehmen ließen Citizen Kane Kollektiv und Trott-war 2024 bei ihren Stuttgart-Rundgängen üben. Foto: Jens Volle

Es ist wieder einmal so weit: Deutschland leistet sich die x-te Diskussion um Steuergerechtigkeit. Also darüber, wie die vielzitierten starken Schultern endlich tatsächlich schultern, was sie könnten und müssten, um zu einem funktionierenden Staat und damit zu einer funktionierenden Demokratie beizutragen. Besonders deutlich wird der Konflikt bei der Gewohnheit, am oberen Ende der Wohlstandsskala bei der Besteuerung nicht dieselben Maßstäbe anzulegen, die am unteren gelten.

Da wie dort geht es um die Zumutbarkeit von Regelungen, um die Prüfung von Bedürfnissen und Verhältnissen, um den bürokratischen Aufwand und darum, ob er in einem vernünftigen Verhältnis zu den Einnahmen des Fiskus steht. Am unteren Ende verordnet die schwarz-rote Bundesregierung der Republik neue Härte, am oberen Ende dagegen kämpfen Konservative und Neoliberale für Steuergeschenke in Milliardenhöhe.

Selbst die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht bisherige Vorgaben schon mehrfach gerügt hat, ändert wenig. Ganz im Gegenteil entfachen die vor einigen Tagen in Berlin vorgestellten Pläne der SPD zur Erbschaftsteuer die üblichen Aufgeregtheiten, die den Blick auf die realen Verhältnisse verstellen sollen. Manche Reaktionen sind ungewollt entlarvend, etwa wenn der Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden durch eine veränderte Erbschaftssteuer, ganz unabhängig von der Ausgestaltung im Detail, nicht nur "Wohlstand und Arbeitsplätze gefährdet" sieht, sondern gleich auch noch mitteilt, dies gelte "völlig unabhängig von der wirtschaftlichen Lage". Was so viel heißt wie: Wir geben nichts, unter keinen Umständen.

Widerspruch zum Grundgesetz 

Das widerspricht dem Leistungsgedanken, das widerspricht dem Grundgesetz, das Deutschland in Artikel 20 als "sozialen Bundesstaat" beschreibt. Das widerspricht selbst dem Geist der baden-württembergischen Landesverfassung, in der beschrieben wird, wie "das Gemeinschaftsleben nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit zu ordnen" ist. Dementsprechend hat sich der damals neue Stuttgarter Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) 2021 "sehr gut" vorstellen können, an die "sehr viele Ausnahmetatbestände der Erbschaftssteuer" heranzugehen. Hohe Betriebsvermögen würden zum Teil mit Nullbelastung vererbt, und zwar in "oft bereits sehr privilegierte Familien". O-Ton Bayaz: "Das sollten wir ändern." Beispielsweise mit Stundungen über mehrere Jahre, so dass die Zahlungen "eben nicht an die Substanz gehen und keine Arbeitsplätze und Investitionen gefährdet werden".  

Eine Pandemie weiter, fast vier Jahre nach dem russischen Überfall der Ukraine und angesichts unterschiedlichster US-Zölle sind solche Töne selten geworden. Dabei kämen höhere Einnahmen aus der Erbschaftssteuer allein den 16 Bundesländern zugute. Baden-Württemberg konnte 2024 immerhin rund 1,1 Milliarden Euro verbuchen und 1,3 Milliarden in den ersten elf Monaten 2025 (Übersicht der Steuereinnahmen des Landes Baden-Württemberg, Landesfinanzministerium). Aber selbst das könnte bald Geschichte sein.

Immer noch reicher

Bevor Markus Söder (CSU) die Erbschaftssteuer drastisch kürzen möchte, hat der bayerische Fiskus noch einmal so richtig abkassiert. In normalen Jahren kommt der Freistaat auf rund dreieinhalb Milliarden Euro. Im vergangenen Frühjahr gab es etwa vier Milliarden obendrauf, nach dem Streit innerhalb einer Milliardärsfamilie, die unter anderem Fristen für Verschonungsmöglichkeiten versäumt hatte. Die Hälfte davon floss in den Länderfinanzausgleich. Dass es sich dabei um einen einmaligen Sonderfaktor handelt, verschweigt Söder geflissentlich, wenn er mit Zahlen von 2025 Stimmung macht gegen das bundesweite Ausgleichssystem zwischen den sechzehn Bundesländern. Spannend zu beobachten wird sein, wie sich das wirtschaftliche Engagement der von dieser einmaligen Milliarden-Zahlung Betroffenen entwickelt, also ihre persönlichen Beteiligungen oder die eigene Familienstiftung: Nach den bei jeder Erbschaftssteuerdebatte auftauchenden Horrorgemälden müssten die Geschröpften doch mächtig unter Druck geraten oder sogar in bedrohliche Schieflagen. Die ist keinem Unternehmen zu wünschen, nicht zuletzt wegen der Arbeitsplätze. Plausibel ist jedoch zugleich, dass sich an diesem Beispiel irgendwann belegen lassen wird, wie die Schwarzmalerei unter Vermögenden sehr häufig ganz allein vom eigenen Interesse geleitet ist. Damit reiche Familien von Generation zu Generation immer noch reicher zu werden.  (jhw)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bastelt schon an der neuen Südschiene, für den Fall, dass Manuel Hagel (CDU) Baden-Württembergs neuer Ministerpräsident wird. Auf einer Wahlveranstaltung in Nagold Mitte November hatten beide eine gemeinsame Lösung zur Erbschaftssteuer in Aussicht gestellt – "als starkes Projekt dieser Südschiene". Mittlerweile hat Söder verraten, was er sich darunter vorstellt: eine "drastische Senkung". Sein Koalitionspartner Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will diese Steuer sogar komplett streichen. Allerdings würde das der Verfassung des Freistaats widersprechen. Artikel 123 besagt: "Alle sind im Verhältnis ihres Einkommens und Vermögens und unter Berücksichtigung ihrer Unterhaltspflicht zu den öffentlichen Lasten heranzuziehen. Verbrauchssteuern und Besitzsteuern müssen zueinander in einem angemessenen Verhältnis stehen. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern." 

Bürokratie – vor allem für Arme 

Die Ungleichbehandlung von Familien ist eklatant und missachtet oft genug Geist und Buchstaben von Verfassungen. Baden-Württemberg hat 2015 "die Achtung der Würde" von Kindern und Jugendlichen hineingeschrieben. Und im Programm der CDU für die Landtagswahl am 8. März heißt es über Eltern, sie prägten Werte, soziale Kompetenzen und die Entwicklung ihrer Kinder – "Gesellschaft und Staat unterstützen sie dabei". Oder: "Insbesondere die spezifischen Bedarfe Alleinerziehender, die oftmals trotz Erwerbstätigkeit von Armut gefährdet sind, nehmen wir in den Blick."

Vermögende können darauf bauen, Bürgergeld- oder künftige Grundsicherungsempfänger:innen eher weniger. Vornehmlich auf Druck der Union und speziell von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird ordentlich nachgeschärft bei jenen, die ohnehin von Armut bedroht sind. Die Schwüre zum Thema Bürokratieabbau werden hier nur allzu oft ignoriert bei der Forderung von Ämtern, Bedürftigkeit nachzuweisen. Dasselbe gilt für die Bekenntnisse in jeder Debatte zur Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Gebetsmühlenhaft wird die mitbestimmt von der Forderung, dass Aufwand der Erhebung und finanzieller Mehrwert in einem angemessenen Verhältnis stehen müssten. Wer staatliche Leistungen bekommt, muss sich dagegen im Detail durchleuchten lassen. Künftig fällt die einjährige Karenzzeit weg, die ein persönliches Polster von 40.000 Euro garantiert hat. Wer den neuen Freibetrag von 15.000 Euro in Anspruch nehmen will, muss seine Verhältnisse im Detail darlegen, einschließlich Wohneigentum oder sogar Altersvorsorge.

Warnhinweis mit Blick auf den öffentlichen Haushalt. Foto: Julian Rettig

Warnhinweis mit Blick auf den öffentlichen Haushalt. Foto: Julian Rettig

Der Sozialstaat werde eben "grundlegend aktualisiert", nennt Söder das. Die Grundsicherung atme einen "neuen Geist", lobt Kanzleramtsminister Thorsten Frei, seit bald 20 Jahren CDU-Vize in Baden-Württemberg. Danach müssen Mütter und Väter ihre Kinder sogar ab dem ersten Geburtstag, in krassem Widerspruch zum sonst so oft beschworenen Elternwillen, in die Kita schicken – jedenfalls dann, wenn ein Platz vorhanden ist. Betroffen davon sind selbst Alleinerziehende, die auch härteren Regeln bei Fragen nach der Angemessenheit ihrer Mietkosten unterworfen werden.

Verfassungsgericht: Betriebsvermögen nicht schonen

Kann gut sein, dass sich das Bundesverfassungsgericht in Bälde mit solchen Details zu befassen hat. Allen voran mit der Neuregelung, wonach Transferleistungen einschließlich Wohnungsmieten ganz gestrichen werden können. Bisherige Urteile des Gerichts zum Existenzminimum vertragen sich damit nicht. Das vorerst letzte Wort werden die dortigen Richter:innen jedenfalls auch in Sachen Erbschaftssteuer haben. Gleich mehrere einschlägige Verfahren sind anhängig in der Residenz des Rechts. 

Frühere Entscheidungen geben zumindest einen Fingerzeig, der gerade der Lobby der Familienunternehmen eigentlich nicht gefallen kann: So hatte 2014 der Erste Senat die Schonung von Betriebsvermögen für teilweise verfassungswidrig erklärt. Es liege im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, kleine und mittelständische Unternehmen zur Sicherung ihres Bestands und zur Erhaltung der Arbeitsplätze von der Erbschaftsteuer weitgehend oder vollständig freizustellen, hieß es damals. Die Privilegierung des unentgeltlichen Erwerbs betrieblichen Vermögens sei "jedoch unverhältnismäßig, soweit die Verschonung über den Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprüfung vorzusehen". Wenig Phantasie gehört zu dem Gedanken, dass nach solchen Prüfungen etliche dort dringend benötigte Milliardenbeträge in leeren Staatssäckeln landen würden.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

14.01.2026
Wohnbauministerin Nicole Razavi
Arroganz trifft Inkompetenz

Wäre Scheitern in Zahlen messbar, müsste die Einheit Razavi heißen: Benannt nach Baden-Württembergs Wohnbauministerin. Die Fehlbesetzung dieser wichtigen Position mit einer unbelehrbaren Parteisoldatin verschlechtert eine ohnehin katastrophale Lage.

9 Kommentare
11.12.2024
Obdachlosigkeit in Stuttgart
So fühlt sich Armut an

Obdachlose und Menschen, die sich kaum das Nötigste leisten können, werden oft übersehen. Oder man geht ihnen aus dem Weg. Conny von der Stuttgarter Straßenzeitung Trott-war und das Citizen Kane Kollektiv laden zur performativen Stadtführung.
24.09.2025
Steuergerechtigkeit
Geschenk ohne eigene Leistung

Auch in Baden-Württemberg werden Reiche immer reicher. Das Interesse an einer gerechteren Besteuerung ist unterentwickelt. Dabei hätten gerade die Grünen einiges gutzumachen.

6 Kommentare
22.01.2025
Kampagne für Vermögenssteuer
"Seid ihr verrückt geworden?"

Ein Prozent der Menschen besitzt in Deutschland mehr als ein Drittel des gesamten Vermögens, die ärmere Hälfte fast nichts. Attac will das ändern und hat dazu ein sehr informatives Buch herausgebracht. Der Titel: "Steuer-Revolution!"

5 Kommentare
27.08.2025
Kontext-Sommerserie
Raubtiere tragen heute Krawatte

Der Kapitalismus ist zum unstillbar gefräßigen Raubtier verkommen, das uns und sich selbst langsam, aber sicher auffrisst. Gedanken über ein Wirtschaftssystem, das Gewinne maximiert und Menschen marginalisiert.

7 Kommentare
08.01.2025
Bürgergeld
Vom Bonbon der sozialen Kälte

Zum Jahreswechsel haben Diakonie und Caritas einmal mehr aufgerufen, endlich von den stigmatisierenden Diskussionen über das Bürgergeld abzulassen. In der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs droht eher das Gegenteil: kalkulierte Stimmungsmache.

3 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 774 vom 28.01.2026

Einbürgerungsprozess Danial Bamdadi
Schlampige Schlapphüte

Die Ausländerbehörde im Rems-Murr-Kreis verweigert dem Gewerkschafter Danial Bamdadi die…

3 Kommentare
Umweltausschuss zu SF6 und Solvay
Eingeseift

Die CDU zitierte Thekla Walker, grüne Umweltministerin von Baden-Württemberg, wegen des…

1 Kommentar
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Write new comment

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 774 / Das allgegenwärtige Verbrechen / Peter Nowak / vor 18 Stunden 52 Minuten
Ein guter Gedenkort für die Zwangsarbeit wäre doch ein Denkmal für Alfred Hauser. Er musste als politischer Gefangener Zwangsarbeit im Gefängnis Ludwigsburg für Bosch schuften. 1987 gründete Hauser gemeinsam mit seinen Weggefährt:innen Gertrud...

Ausgabe 774 / Eingeseift / Verwaltungsmensch / vor 21 Stunden 31 Minuten
Das ist leider nur die Spitze des Eisbergs. Im gesamten Umweltbereich wird die Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen leider von den Behörden auch wegen politischer Einflussnahme viel zu schwach oder gar nicht durchgesetzt und kontrolliert. Die...

Ausgabe 774 / Schlampige Schlapphüte / Der blonde / vor 1 Tag 17 Stunden
Nicht zu fassen was der Verfassungsschutz da so "Fantastisches" ermittelt. Auch in dieser Behörde gibt es wohl massive Qualitätsunterschiede bei den Mitarbeitern und den Vorgesetzten, die solche ermittelten Sachzusammenhänge am Ende...

Ausgabe 774 / Schlampige Schlapphüte / MichaK / vor 1 Tag 20 Stunden
So was ist nur der Anfang. Keine Sorge :-) Bald werden auch Deutsche erfahren was es heisst unter faschistischer Besatzung zu leben! So wie die US-Amerikaner derzeit erfahren, was es bedeutet unter US-amerikanischer Besatzung zu leben. Grüße aus dem Rest...

Ausgabe 774 / Das Vertrauen in den Westen zerbricht / Ernst-Friedrich Harmsen / vor 4 Tagen 1 Stunde
Der Artikel ist wichtig. Das Wegschauen der Bundesregierung von der Entwicklung insbesondere in Nord-Ost-Syrien in den yesidischen und kurdischen Gebieten durch die Änderung der Machtposition der Milizen Sharaas gefährdet von Neuem diese Volksgruppen in...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!