Kontext-Sommerserie: Raubtiere tragen heute Krawatte

Eigentlich klingt es völlig logisch: Einige Dinge sind Grundrechte und sollten allen gehören – quasi Basics, damit niemand elendig verreckt: Wasser, Bildung, Strom, Gesundheit, Unterkunft, … . Aber im Kapitalismus kann man mit menschlichen Grundbedürfnissen und -rechten ordentlich Gewinn erwirtschaften. Das Zauberwort lautet "Privatisierung". Dinge, die allen gehören sollten, gehören einem Konzern. Weil, wie bei allem, die Preise auch hier steigen, sind diese Güter am Ende nicht mehr für alle da. Wer sich Leben als finanziell schwache Person nicht leisten kann, hat Pech. Privatisierung verspricht Effizienz. Tatsächlich wird effizient aussortiert: nach Einkommen.

6. Viel Vermögen in den Händen weniger

Es gibt nahezu unendlich viele Berechnungen, um die Vermögensungleichheit sowie die auseinanderdriftende Schere zwischen Arm und Reich zu fassen – die globalisierte und vernetzte Welt macht es möglich. Das Vermögen in Deutschland ist sehr ungleich verteilt, wofür Expert:innen vor allem den Niedriglohnsektor, die geringen Abgaben für Erbe und Besitz sowie das unsolidarische Steuersystem verantwortlich machen. Allein die fünf reichsten Familien in Deutschland besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung und die oberen zehn Prozent besitzen rund 55 Prozent des Nettovermögens. Das reichste Prozent in Deutschland hat jeweils knapp 800.000 Euro oder mehr, ab einem Nettovermögen von rund 220.000 Euro zählt man bereits zu den reichsten zehn Prozent. Da lebt sich's komfortabel.

Viel Geld für nur wenige Menschen. Vor allem in Anbetracht dessen, dass rund 27 Prozent der Erwachsenen in Deutschland kein Vermögen besitzen oder (Vorsicht, neoliberaler Euphemismus) "negatives Vermögen" haben, sprich verschuldet sind. Dass der Kapitalismus die Vermögensungleichheit systematisch befeuert, ist weltweit sichtbar: Das reichste Prozent besitzt mehr als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Super.

7. Eine Krise, die keine ist

"Der Wirtschaft geht es schlecht", heißt es immer wieder, ob in Nachrichten, Talkshows oder persönlichen Gesprächen. Einsparungen, Verzicht und Entlassungen seien unvermeidbar, erzählen wichtige Herren in teuren Anzügen mit hässlichen Krawatten. Aber wessen Krise ist das eigentlich? Hört man den großen Konzernen zu, dann stehen sie (und der Wirtschaftsstandort Deutschland) gefühlt permanent am Abgrund. Wirft man jedoch einen Blick auf ihre Finanzzahlen, sieht das meist anders aus: Milliardengewinne, Rekord-Dividenden und Vorstandsprämien, so hoch, dass man sich davon eine eigene Krise kaufen könnte. In Wahrheit haben 2024 insgesamt elf Dax-Konzerne so viel verdient wie nie zuvor und alle 40 Dax-Konzerne zusammen einen Nettogewinn von 111 Milliarden Euro erzielt – 1,2 Milliarden mehr als noch 2023.

Irgendwann scheinen sich gewiefte Kapitalist:innen überlegt zu haben, wie sie Löhne und Sozialleistungen kürzen sowie Entlassungen rechtfertigen könnten, während sie zusätzliche Subventionen einsacken und weiter Kasse machen. Also schrien sie "Krise!", "Standortnachteile!", "Firmenflucht!". Während Medien das oft nachplappern, drücken sie neue Gesetze durch (dank Lobbyarbeit), die vor allem denen nutzen, die viel besitzen, und weniger denen, die im Niedriglohnsektor oder als Teil der Mittelschicht schwitzen. Für das Großkapital ist Krise, wenn es sich selbst nicht jährlich mehr Gewinn ausschüttet. Aber ist wirklich Wirtschaftskrise, wenn die Reichen auf Kosten des Proletariats immer reicher werden? Die wahre Krise unserer Gesellschaft ist eine Umverteilungskrise, die tagtäglich sichtbar wird. Wenn sie sagen, sie müssten Standort und Arbeitsplätze retten, dann meinen sie nicht wirklich dich und deinen Job, sondern ihre eigene Rendite.

8. Wer Ungleichheit sät …

Wo Menschen verzweifeln, da wachsen Monster. Und das Monster, das am schnellsten wächst, hat einen altbekannten Namen: Faschismus. Die Verzweiflung vieler Menschen ist leicht erklärt, teils auch durch die vorangegangenen Gedanken. Wenn Miete die Hälfte des Einkommens frisst, die Heizung nur noch für Besserverdienende läuft und der Kontostand ständig im roten Bereich klebt, dann wird aus Unsicherheit schnell Verzweiflung. Und aus Verzweiflung wird Wut. Aber meist richtet sich diese nicht gegen die Systemprofiteure, sondern gegen die, die noch weniger haben als man selbst. Im Neoliberalismus wird schließlich gebetsmühlenartig propagiert, finanziell schwächere Menschen, Geflüchtete oder Bürgergeldempfänger:innen würden "uns" das Geld aus der Tasche ziehen. Im Hinblick auf Skandale wie "Cum-Ex" oder Steuervermeidungsstrategien des Großkapitals, die "uns" viel mehr kosten, wirkt das zynisch. Hauptsache, der Frust kann auf Migrant:innen, Arbeitslose oder irgendeinen schwächeren Anderen geschoben werden – möge sich das Proletariat in bester "Brot und Spiele"-Mentalität doch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Denn solange niemand nach oben schaut, klingelt dort weiter die Kasse.

Faschismus ist kein Zufall, er ist Wachhund der Reichen. Wenn Menschen perspektivlos sind, wenn Angst und Hass billiger sind als Brot, dann braucht es nur noch ein paar Lügen im richtigen Moment, und der Rest erledigt sich von selbst. Konsequenterweise muss Antifaschismus auch immer Kapitalismuskritik heißen.