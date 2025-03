Haushaltssperre in Karlsruhe: Schon wieder falsch geplant

Die hohen Steuereinnahmen der Vergangenheit seien ein Grund für die Schieflage jetzt. Durch Ausgleichsmechanismen im kommunalen Finanzausgleich verliert die Stadt in den Folgejahren Geld: Zur gerechteren Verteilung des Geldes geben Kommunen mit hohen Steuereinnahmen landesweit einen Anteil an Kommunen mit einer geringeren Steuerkraft. Viel gravierender aber: Der öffentliche Personennahverkehr fährt seit Jahren steigende Verluste ein. 2023 verzeichnete er erstmals ein Defizit von mehr als 100 Millionen Euro. Neben der chronischen Unterfinanzierung des ÖPNV muss die Stadt auch die Folgekosten der U-Strab tragen: 30 Millionen an zusätzlichen Betriebskosten werden durch das jahrelange U- und S-Bahn-Mammutprojekt Jahr für Jahr fällig. Vergeblich setzte sich der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) in den letzten Wochen für eine Berücksichtigung einer Arbeitgeberabgabe im neuen Mobilitätsgesetz ein, die dem Karlsruher Haushalt Luft verschafft hätte.

Kürzungen im Sozialen und in der Kultur

Auch wenn noch unklar ist, wo wie viel gekürzt wird, kritisieren die Sozialverbände den angekündigten Sparkurs schon mal. "Diese Einsparungen treffen die Schwächsten unserer Gesellschaft", heißt es von den freien Wohlfahrtsverbänden der Stadt. Schon in den vergangenen Jahren seien in Karlsruhe 37 Millionen Euro im sozialen Bereich eingespart worden. Dies habe nicht nur massive Konsequenzen für die Betroffenen, die Einstellung von Präventionsmaßnahmen habe auch politische Folgen und steigere zudem die Kosten in Zukunft. "Wer soziale Sicherheit opfert, gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und produziert steigende Folgekosten.

Gekürzt wird in Karlsruhe auch das kulturelle Angebot. Davon betroffen könnte das Queer-Filmfestival "Pride Pictures" sein. Das nach eigenen Angaben größte Filmfestival der Stadt sieht sich nicht nur schwindenden Bundesmitteln ausgesetzt. In den vergangenen Jahren wurde das elftägige Filmfest auch durch Projektzuschüsse der Stadt finanziert. Die 32. Auflage im Oktober muss jetzt möglicherweise ohne städtische Mittel auskommen. "Wir mussten den Projektantrag auf Eis legen", sagt der Festivaldirektor Andreas Stockert. Projektanträge dürften nicht mehr bearbeitet werden, lautet seine Information aus dem Kulturamt. Zuletzt habe das Filmfestival mit Fördermitteln von Bund und Stadt in Höhe von 15.000 Euro etwa 3.000 Zuschauer:innen "weit über die queere Community hinaus" erreicht. "Jetzt müssen wir damit rechnen, dass wir kein Geld bekommen", sagt Stockert. Auf Anfrage bestreitet die Stadtverwaltung, dass die Projektförderung ausgesetzt worden sei. Es sei aber davon auszugehen, dass für das restliche Jahr nicht mehr so viele Projekte wie in den vergangenen Jahren gefördert werden können.

23 Millionen Euro für ein Sport-Event

Während bei Pride Pictures eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro dem Sparkurs zum Opfer fallen könnte, will die Stadt an millionenschweren Projekten festhalten. Kurz bevor die Stadtverwaltung mit der Ankündigung der Haushaltssperre an die Öffentlichkeit trat, winkte der Gemeinderat mehrheitlich die umstrittene neue Turmbergbahn durch. In der kommenden Woche soll der Gemeinderat noch einem weiteren Millionenprojekt zustimmen: 23 Millionen Euro will die Stadtspitze in die Ausrichtung der World Games 2029 stecken. Ursprünglich war mit fünf Millionen Euro weniger geplant worden. Bund und Land haben die Stadt aber nochmal zum Nachrechnen aufgefordert, was deutliche Kostensteigerungen zutage brachte. Insgesamt soll die Ausrichtung des Sportereignisses nun insgesamt 120 Millionen Euro kosten. Die nötigen Förderzusagen von Bund und Land liegen noch immer nicht vor. Frühestes im Herbst könnte es so weit sein. Die Stadtverwaltung sieht sich aber auf einem guten Weg und will für das Ereignis trotz der Haushaltssperre schon in diesem Jahr knapp eine Million Euro auf eigenes Risiko vorstrecken. Mit den World Games 2029 will sie ein "Vermächtnis" für die Stadt schaffen, heißt es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat.