Wiesloch und Walldorf: Ungleiche Nachbarn

Glück, das zeigt das Mainzer Beispiel, ist ein entscheidender Faktor. Hätte Biontech-Konkurrent Cure-Vac den ersten wirksamen Corona-Impfstoff auf den Markt gebracht, wäre der Geld-Platzregen über Tübingen niedergegangen. Hätte SAP seinen Firmensitz 500 Meter weiter südöstlich gebaut, könnte nun Wiesloch darüber nachdenken, alle seine Schüler:innen mit iPads auszustatten und die Kita-Gebühren zu senken, statt dringend notwendige Investitionen Jahr für Jahr aufzuschieben. Gerecht ist das nicht, natürlich nicht. Und weit von der "Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse" entfernt, die die Politik anstrebt und die sogar im Grundgesetz verankert ist.

Das Aqwa im Norden von Walldorf ist ein Traum von einem Freizeitbad. Ein türkisblauer Badesee in der Mitte, südlich davon das Freibad, nördlich das Hallenbad mit Saunapark. Es gibt Rutschen drinnen und draußen, Minigolf und Beachvolleyballfeld, Kiosk, Eisstation und ein Restaurant. Direkt davor hält der Bus, die digitale Anzeige an der Haltestelle können sich blinde Menschen per Knopfdruck vorlesen lassen. Das Ticket ins Stadtzentrum kostet einen Euro – bis Ende 2024 war der öffentliche Nahverkehr im Stadtgebiet sogar kostenlos – bis zum Bahnhof in Wiesloch-Walldorf. Wer weiterfahren will, muss mehr zahlen. 2,80 Euro kostet das Ticket zum Freibad WieTalBad. Am Hallenbad hält der Bus nicht. Wiesloch hat keins. Klimaschutz und Inklusion, ein reiches Freizeitangebot und top ausgestattete Schulen. Selbst die Verkehrswende scheint in Walldorf näher als anderswo im Land. Während die Nachbarstadt mit einem baufälligen Gymnasium kämpft und einer seit Jahrzehnten vernachlässigten Infrastruktur.

Immer mehr Kommunen immer ärmer

Wiesloch ist damit nicht allein. Überall in Deutschland bröckelt die Infrastruktur, sind Brücken marode, sitzen Schüler:innen in baufälligen Schulen. Überall werden Schwimmbäder geschlossen, weil das Geld fehlt, um sie zu sanieren. Bundesweit fehlen Kommunen 166 Milliarden Euro für dringend nötige Investitionen. Und die Summe wird mit Sicherheit noch weiter anwachsen. Denn 2025, prognostiziert der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB), wird sich die Finanzlage der Kommunen weiter verschlechtern. Derzeit liege ihr Haushaltsdefizit auf einer Rekordhöhe von 17 Milliarden Euro. Also wird oft nur das Allernotwendigste gemacht. Bis dann "vor dem Bug" ein Eisberg in Form eines Gymnasiums auftaucht.