Stuttgarter Schandflecken: Bonjour, Tristesse

Nicht einmal tauglich fürs Fahrrad

Den Stuttgarter:innen bleibt der mahnende Schandfleck zwischen Königstraße und Marktplatz. "Wenn vorübergehend wenigstens eine BMX-Strecke errichtet worden wäre", so der makabre Scherz von Hannes Rockenbauch, dem Vorsitzenden der Fraktion "Die Linke und SÖS". Dazu kam es nicht, dafür gibt es einen neuen Eigentümer.

Jetzt stellt das Münchener Immobilienunternehmen Dipag in Aussicht, "nicht nur die lebendige Königstraße zu komplettieren, sondern die angrenzende Schulstraße mit neuem Leben zu füllen". Noch 2025 soll "auf der Baustelle wieder Leben einkehren". Wieder viel Hochglanz, wieder gedrechselte PR-Botschaften: "Ein integraler Lebensort entsteht." Die exponierte Lage in Stuttgarts Fußgängerzone sorge dafür, "dass alle Bedarfe des täglichen Lebens auf kürzestem Wege gedeckt werden können". Bezahlbares Wohnen zählt in dieser Art Investorenlogik zum täglichen Bedarf einer Stadtgesellschaft ganz offenkundig nicht.

Tja, die Strategien der betuchten Geldgeber:innen ziehen ganz besonders. In Ulm gibt es neues Baurecht nur noch auf Böden in kommunalem Besitz. Ganz anders verfährt die Landeshauptstadt. Stuttgart spiele Monopoly, hieß das harte Urteil der "Stuttgarter Zeitung". Ein Paradebeispiel, um den Vorwurf zu untermauern, ist die alte Bahndirektion an der Heilbronner Straße. Dort waren in der jüngeren Geschichte schon mal städtische Büros untergebracht, Teile der Uni, der Club Rocker33 und ein Gründerzentrum. Ein Teil ist der Abrissbirne zum Opfer gefallen, der andere – denkmalgeschützt und 15.000 Tonnen schwer – blieb nicht nur erhalten, sondern wurde auch noch durch eine mit Recht hoch gerühmte Ingenieursleistung auf Stelzen gehoben.