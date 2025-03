Karl und Carl Oster: Vater und Sohn gegen die Nazis

In Toulouse lernt er in der Straßenbahn-Linie Nr. 6 eine junge Frau, Denise Grezel, kennen. Bald hilft Carl Denise in ihrem Geschäft für Uhren und Schmuck. Beide engagieren sich für die Résistance. Nach der Besetzung auch des südlichen Teils von Frankreich durch die Nazi-Wehrmacht im November 1942 kann er sich in Rieumes südlich von Toulouse verstecken. Er beschließt, sich den "Forces françaises libres" (Freie Französische Streitkräfte) in Nordafrika anzuschließen, die auf der Seite der Alliierten weiter gegen Nazi-Deutschland und dessen Verbündete kämpfen.

Nach der Überquerung der Pyrenäen wird er in Spanien festgenommen und bis 1943 im Lager Miranda del Ebro eingesperrt. Nach neun Monaten flieht er – versteckt auf einem Lastwagen mit schmutziger Wäsche – aus dem Lager. Er erreicht Malaga im äußersten Süden Spaniens, kann nach Marokko übersetzen und sich den französischen Truppen anschließen. Mit ihnen macht er die alliierte Landung in Italien im September 1943 mit, ebenso die in der Provence im September 1944 und den Vormarsch entlang der Rhône nach Norden bis an den Rhein. In Strasbourg akzeptieren die Vorgesetzten seinen Wunsch, Deutschland nicht betreten zu wollen.

Glücklich nach zwölf Jahren Unterdrückung und Krieg

Nach dem Kriegsende 1945 kehrt Carl Oster zurück nach Toulouse, 1946 heiraten Denise und er. 1947 kommt die Tochter Rosemarie zur Welt – sie bezeichnet ihn in der Erinnerung als "papa-gâteau", als liebevollen Vater. Er engagiert sich in der sozialistischen Partei SFIO (Section française de l'Internationale Ouvrière), Vorgängerin der heutigen PS. 1954 tritt er aus, als die SFIO den "Pariser Verträgen" und damit der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik zustimmt. Jahrelang ist er Präsident der Vereinigung der nach Frankreich Geflohenen und auch des lokalen Fußball-Clubs. 1952 fährt er erstmals nach dem Krieg nach Stuttgart und noch einmal 1956, dieses Mal mit seiner Frau. Sein Vater Karl stirbt schon 1954. Die Tochter Rosemarie ist in den 1960er-Jahren zweimal zu Besuch bei Verwandten in Stuttgart. 1982 stirbt Carl Oster. Zum 100-jährigen Jubiläum des Waldheims Heslach 2008, das ihr Großvater mitgegründet hatte, reist Rosemarie mit mehreren Cousins und Cousinen auf Einladung der SPD nach Stuttgart.

Für 2025 ist ein Besuch in Stuttgart mit Kindern und Enkeln geplant, um auf den Spuren der Vorfahren Karl und Carl spazieren zu gehen – einen genauen Termin gibt es noch nicht. Die Nachkommen von Karl und Carl Oster, Mitbegründer und Verteidiger der Republik, würden sich sicher über einen Empfang im Landtag freuen.