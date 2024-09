Rettungsdienstgesetz: Strobl und die Sterbequote

Pitz war bei Weitem nicht der einzige Experte mit erheblichen grundsätzlichen Bedenken. Und er ist dafür mitverantwortlich, dass sich jetzt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit den Neuregelungen beschäftigt. Die Winnender Björn Steiger Stiftung, die sich selbst als "Thinktank des Rettungswesens" beschreibt, sieht Grundrechte verletzt, "da die Zuständigkeiten und Strukturen bei Notfällen nicht umfassend geklärt sind und weiterhin nicht internationalen Standards entsprechen".

Stiftungspräsident Pierre-Enric Steiger kann Geschichten mitten aus dem Leben erzählen. Zum Beispiel, dass sein Bruder Björn 1969 als Neunjähriger nach einem Fahrradunfall auf dem Heimweg vom Schwimmbad starb, weil eine Stunde lang kein Rettungswagen kam. Oder wie die Eltern die Stiftung gründeten mit Unterstützung unter anderem von Hilda Heinemann, der Gattin des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann (SPD). Oder von den größten Erfolgen, worunter die bundesweite Einführung der Notrufnummern 110 und 112 der bekannteste ist.

Menschen sterben wegen der Planungsvorgaben

Zur Gegenwart in Baden-Württemberg passen noch ganz andere Erkenntnisse. Schon in der denkwürdigen Landtagsanhörung wurde Paragraf sechs, Absatz zwei, Satz zwei aufgespießt: Als Zielerreichung sei planerisch für Einsätze, bei denen "akut höchste Eile geboten" ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, für "bestimmte Notfalleinsätze eine Prähospitalzeit von nicht mehr als 60 Minuten in 80 Prozent anzusetzen". Gerade weil es jede:n jederzeit treffen kann, hat Erik Popp, seit vielen Jahren Notfallmediziner am Universitätsklinikum in Heidelberg, die Botschaft ins Alltagsdeutsch übersetzt. "Das heißt konkret", so Popp am Beispiel Herzinfarkt im Plenarsaal und in Anwesenheit des Innenministers, "ich plane von vornherein so, dass ich einen von fünf Patienten nicht rechtzeitig in die Klinik bringe." Es sei also eine "Sterbequote" gesetzlich verankert, erläutert Steiger, "es sterben jeden Tag Menschen allein wegen der Planungsvorgaben".

Strobl dagegen rühmt es als entscheidende Verbesserung, "dass das erste Rettungsmittel am Notfallort in 95 Prozent der Fälle innerhalb von zwölf Minuten eintrifft". Die bisherige Hilfsfrist mit einer Zeitspanne von 10 bis 15 Minuten werde damit ersetzt. "Der plötzliche Herztod ist nach 12 Minuten definitiv, da braucht es keine Rettungskräfte mehr", hält Steiger in der Begründung für die Verfassungsbeschwerde dagegen, der inzwischen weitere Verbände beigetreten sind. Klar sei aber, dass "der Rettungswagen beim plötzlichen Herztod gar nicht das erste entscheidende Rettungsmittel ist, sondern die durch die Leitstellen telefonisch angeleitete Reanimation, die in fast allen Fällen schneller als der Rettungswagen ist."