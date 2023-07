Streit um Krankenhausreform: Gemeinwohl wäre besser

Die Altenpflegerin Anna Gioftsirou will Minister Lauterbach sagen, "wie schlimm das in der Pflege ist!"

Arbeiten wie am Fließband kennt Anna Gioftsirou. Die 47-Jährige ist Altenpflegerin – ursprünglich aus Überzeugung. "Weil ich mit meinen Großeltern aufgewachsen bin. Da fühlt man sich wie ein Baum mit ganz starken Wurzeln." Doch der Job hat sie gesundheitlich ausgelaugt. "Geteilte Schichten sind sehr anstrengend. Dann diese Minutenpflege wie am Band – das ist nicht gut", sagt sie. Zudem gehe die Arbeit auf die Knochen: "Ich hatte einen Patienten, der wog sehr viel und war querschnittsgelähmt. Aus dem Bett heben, in die Dusche, wieder in den Rollstuhl, anziehen …" Irgendwann brach sie zusammen. Burnout, und zwei Lendenwirbel "liegen quasi aufeinander". Lange war sie krank, der Wiedereinstieg schwierig. Nun arbeitet sie im sozialen Dienst im Krankenhaus mit geregelten Arbeitszeiten. Auf ihrem ganzen Weg – Krankheit, neuer Job, Fortbildung – habe Verdi ihr stets geholfen. "Das vergesse ich nicht. Ich bin bei jeder Aktion dabei." Außerdem würde sie gerne Lauterbach treffen. "Ich möchte ihm sagen, wie schlimm das in der Pflege ist!"

Das gelingt ihr nicht. Zwar kommt der Bundesgesundheitsminister später überraschend doch noch, nachdem es zunächst hieß, ihn halten die Haushaltsverhandlungen in Berlin. Doch sein Auftritt ist kurz. Dafür souveräner als der von Manfred Lucha. Der zeigt deutlichen Widerwillen vor der Menge, die ihm nicht freundlich gesonnen ist, auch weil Baden-Württemberg das Land mit den meisten Krankenhausschließungen in den vergangenen Jahren ist. Wie bei jeder Verdi-Demo betont er, dass er Gewerkschaftsmitglied ist. "Hau ab!", hört er aus der Menge. Er versucht, zu erklären, dass die Gesundheitsminister:innen gerade eine historische Gelegenheit hätten, "Kliniken, die am Markt am Start sind, gut auszustatten". "Buh!" Als er noch sagt: "Wir waren noch nie so nah an einer bedarfsgerechten Versorgung bei besten Bedingungen fürs Personal", ist die Menge kurz vor dem Explodieren. "Auch du wirst mal alt!", ruft einer.

Die Gefahr des wilden Kliniksterbens