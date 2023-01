Pflegekammer: Bringt nichts

Dass die Vorbereitung aufwendig ist, weiß auch das Ministerium und hält 3,9 Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr dafür bereit. Danach muss die Pflegekammer sich selbst finanzieren. Und zwar über Pflichtmitgliedsbeiträge, von den Gegner Zwangsbeitrag genannt. Der soll sich laut Ministerium zwischen fünf und neun Euro pro Monat bewegen.

Bislang gibt es in der Republik zwei Landespflegekammern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In ersterer bewegt sich der Beitrag zwischen 30 und 300 Euro pro Jahr, je nach Einkommen. In NRW finanziert das Land die Kammer nach der gerade erfolgten Gründung bis 2027, sie bleibt also bis dahin beitragsfrei.

Doch zurück zum eigentlich Sinn der Kammer. Sie soll das Berufsbild schärfen, Qualitätskriterien festlegen, Qualifikationen regeln, eine Berufsordnung festlegen und diese beaufsichtigen. Ein Schwerpunkt wird sein, Berufsgerichtsbarkeiten einzurichten, zum Beispiel für Beschwerden von Patient:innen oder Angehörigen über Pflegende. Befürworter:innen der Kammer sagen, die Kammer werde insgesamt die Qualität der Pflege verbessern, das Ansehen der Pflegenden erhöhen, das Anliegen der Fachkräfte, mehr Verantwortung zu übernehmen, beschleunigen. Weil die Pflegefachkräfte endlich selbst über ihren Beruf bestimmen könnten. Ein Parlament der Pflegenden soll die Kammer werden und deren Interessen nach außen und innerhalb des Gesundheitssystems besser vertreten.

In Ländern mit Pflegekammer ist es auch nicht besser

Hört sich alles gut an, scheint bei näherem Hinsehen allerdings zu hoch gegriffen, wie ein Blick ins europäische Ausland zeigt. Gerne wird von Befürwortern auf die Pflegekammer in Großbritannien verwiesen. Dort müssen Pflegekräfte beim NMC (Nursing and Midwifery Coucil) registriert sein, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Beim NMC können Beschwerden über schlechte Pflege eingereicht werden, der muss dem dann nachgehen. Er überprüft, ob die Mitglieder ihre Fortbildungspflichten erfüllen und definiert Standards. So weit so gut. Definierte Standards aber gibt es auch in Schweden, wo keine Pflegekammer existiert. Auch dort müssen Krankenpflegekräfte sich registrieren, das berufsrechtliche Handeln überwacht eine staatliche Behörde.