Pflegekammer: Selbstbestimmung wider Willen?

Auf dem Schloßplatz in Stuttgart konnte man am 12. Mai auch nachlesen, woran es nicht erst seit gestern hapert.

Um mehr Menschen für Pflegeberufe zu begeistern, wäre es laut Kenner zielführender, die Konditionen zu verbessern und die Kompetenzen zu erweitern: "In Finnland, Dänemark, Schweden dürfen Pflegekräfte Rezepte ausstellen, sind viel selbstständiger in der Arbeit – da gibt es diese Hierarchien nicht. Übrigens auch keinen Personalmangel. Viele deutsche Pflegekräfte gehen da mittlerweile hin. Und uns haben viele spanische und italienische Kolleginnen wieder verlassen, weil sie – nach ihrem Pflegestudium! – hier festgestellt haben, dass sie wie Hilfskräfte behandelt werden."

Nächstes Jahr geht's los

Doch was ist nun mit der Personalausstattung in Altenheimen und Kliniken? Was will oder kann der Minister da tun? Lucha: "Das, was ich, auch als ich noch selber Krankenschwester war, immer getan habe: dafür arbeiten, dass die Bedingungen in der Pflege besser werden." Konkret führt der gelernte Pfleger die generalisierte Ausbildung an, die im vorigen Jahr, also mitten in der Pandemie, gestartet ist "und die wir mit viel Geld des Landes gestützt haben". Er wisse, dass die Pflegekammer nur ein Baustein sei, um die Pflege zu verbessern, für ihn aber ein extrem wichtiger. "Je schneller und besser wir Pflegekammern breit verankern, desto schneller wird sich die Situation verbessern, werden wir die Gleichwertigkeit der Aufgaben der Pflegekräfte mit denen der anderen Gesundheitsberufe erreichen", ist er überzeugt.

Um die Pflegekammer vorzubereiten, gab es im Jahr 2018 eine repräsentative Umfrage unter examinierten Pflegekräften, ob sie eine Kammer wollen. 2.699 Pflegekräfte beteiligten sich, Ergebnis: 68 Prozent waren für die Errichtung einer Kammer, 26 Prozent dagegen. Insgesamt arbeiten etwa 100.000 examinierte Pflegekräfte in Baden-Württemberg, sie alle müssten in einer Pflegekammer Mitglied werden und Beiträge zahlen. Dazu kämen noch 20.000 Pflegekräfte in Rente, die laut Lucha freiwillig dabei sein können.

Für den SPD-Abgeordneten Andreas Kenner ist die damalige Umfrage nicht aussagekräftig. Er und seine Fraktion fordern eine neue. "Keine wissenschaftliche, die dann hochgerechnet wird, sondern eine, die die Basis befragt. Wenn die Leute das wirklich wollen, sperren wir uns nicht."

Doch eine neue Umfrage lehnt Lucha kategorisch ab: "Die wird es nicht geben. Wir machen da weiter, wo wir im Herbst aufgehört haben." So soll schnellstens ein Gründungsausschuss eingerichtet werden, der im ersten Jahr, also 2022, mit ein bis zwei Millionen Euro ausgestattet werde. Wie lange die Phase dauern wird, bis eine Pflegekammer sich selbst aus den Mitgliedsbeiträgen finanzieren kann, werde man noch besprechen, so der Minister. "Auf keinen Fall werden wir den Prozess überfordern."