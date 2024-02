SUV-Gebühren: Unüberbietbar treffsicher

Erst zur Weltklimakonferenz vor wenigen Wochen in Dubai hatte Greenpeace eine Studie vorgelegt, nach der die drei größten Hersteller der Welt – Toyota, Volkswagen und Hyundai-Kia – sämtliche Klimaversprechungen reißen und stattdessen "die Welt weiterhin mit SUVs überschwemmen". Der SUV-Boom mache die Klima-Fortschritte der Firmen zunichte und müsse gestoppt werden, heißt es da. Und dass die Fehlentwicklungen im Verkehr "hauptverantwortlich für den langsamen Rückgang des Ölverbrauchs in Deutschland sind". Ändert sich an diesem schleppenden Tempo nichts, werde der fossile Energieträger erst 2120 von den Straßen hierzulande verschwunden sein.

Diese und andere negativen Folgen sind hinlänglich erwiesen, seit sich die M-Klasse-Verantwortlichen bei Mercedes Ende der Neunziger Jahre allzu unverhohlen freuten über die Entwicklung eines stattlichen Gefährts für Jäger, Ranger und Förster ("Mit permanentem Allrad-Antrieb und der Robustheit eines Geländewagens"). Gekauft wurde es insbesondere von Leuten aus der Stadt. Nicht einmal, dass in altehrwürdigen Villen auf dem Stuttgarter Killesberg, an der Gänsheide oder anderswo auf der Halbhöhe erst einmal Garagen umgebaut oder an heiklen Stellen zur Vermeidung von Kratzern mit Schaumstoff ausgekleidet werden mussten, konnte den Siegeszug hemmen.

Florida-Rolfs auf Rädern

Gerade die Anfangsjahre zeigten exemplarisch, wie Bedürfnisse überhaupt erst geweckt werden, um sie dann mit immer größeren Nachfolgemodellen zu befriedigen. Auch der inzwischen 60 Jahre alte Porsche 911 soll mehr zum Selbstwertgefühl oder zum Superman-Image beigetragen haben als ein Opel Manta. Er war aber nicht familientauglich, SUVs sind es schon. So manche Schule musste ein Vorfahrverbot erlassen, weil der Platz am Eingang viel zu knapp bemessen ist für aufwändige Rangiermanöver. Andere Minuspunkte wollten und wollen ebenfalls nicht verfangen, weil Ursache und Wirkung mutwillig verwechselt werden: Bei einem Tiefgaragentest des ADAC fielen 2017 nicht Autos als zu breit und zu lang durch, sondern elf von 60 Garagen mit zu engen Buchten.

Überhaupt ist im Umgang mit den protzigen Teilen einiges verrückt oder von Anfang an gar nie richtig eingetütet worden. Wochenlang hat sich der Boulevard vor 20 Jahren mit Florida-Rolf befasst, einem deutschen Immobilienmakler und Opfer des amerikanischen Gesundheitssystems. Irgendwann waren seine Ersparnisse weg, er beantragte staatliche Hilfe und wurde auch dank der Breitseiten von BILD berühmt als "Sozialschnorrer" und für viele ein Hassobjekt.

Die Klimaschnorrer waren da schon munter unterwegs auf deutschen Straßen. Der neue Lexus kostete damals im Basismodell mit 200 PS knapp 50.000 Euro. Im erblühenden Internet tauchten die ersten Ratgeber für potenzielle Käufer:innen auf: "Welcher SUV-Typ bist Du?" Besonders dicke Varianten würden von Menschen gekauft, die "auffallen, angeben und sich abgrenzen, die eigentlich ganz genau wissen, dass diese Fahrzeuge ganz und gar nicht umweltfreundlich sind, aber es ist ihnen egal", heißt es bis heute unter www.suv-cars.de.

Vorbild Tübingen: schwerer wird teurer

Seit dem Anfang Februar veranstalteten Bürger:innen-Entscheid in Paris zugunsten herzhafter Parkgebühren für megagroße Modelle sprießen – spät genug – selbst in der Bundesrepublik Ideen, Autofahrer:innen stärker an den Folgekosten ihrer Kaufentscheidung zu beteiligen. Übrigens keineswegs nur jene von SUVs. In der französischen Hauptstadt wird die Grenze bei 1,6 Tonnen liegen. Noch vor 30 Jahren hätten viele Mittelklasse-Wagen dieses Gewicht niemals erreicht, inzwischen wird sogar ein Golf, der bei seiner Einführung 800 Kilogramm wog, in der aktuellen Variant-Ausstattung an dieser Grenze kratzen.