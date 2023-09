Eritreische Auseinandersetzungen: Fakten statt Ignoranz

Den Einsatzkräften selber hat ihr oberster Dienstherr nicht eben einen Gefallen getan mit seinem Lob, es sei ein Blutbad verhindert worden: "Wenn sie das nicht so gemacht hätten und nicht vorgerückt wären, um den Mob zurückzudrängen, wäre es zu einem Zusammentreffen gekommen, und das wäre nicht gut ausgegangen (...) Es ist mir gesagt worden, dass es sehr wahrscheinlich Tote gegeben hätte." Abgesehen davon, dass Strobl zum wiederholten Male durch seine Neigung zu nachträglichen Dramatisierungen auffällt – diesmal spricht er von einem "Gewaltrausch" –, wirft das erst recht die Frage auf, wie die Vorbereitung derart schiefgehen konnte und wieso 20 Beamt:innen lediglich in der üblichen Streifendienstausstattung zum Römerkastell geschickt wurden. Immerhin sind die schweren Ausschreitungen für Florian Hummel, den Landesvorsitzenden der Jungen Union, sogar "ein Ausdruck staatlichen Kontrollverlustes".

Der deutlich genauere Blick über den Talkessel, gerade in die Nähe von Zürich, hätte sich im Vorfeld gelohnt. Dort hat der Gewaltausbruch vor etwa zwei Wochen zwischen Gegnern und Anhängern des eritreischen Regimes eine Debatte über die Möglichkeiten der Aberkennung eines Asylstatus ausgelöst. Inzwischen ist bekannt, dass 63 der Randalierer in Stuttgart eigens aus der Schweiz anreisten. Mindestens genauso unverständlich ist der ignorante Umgang mit hessischen Erkenntnissen, denn seit 10. August steht ein Brief der in Frankfurt ansässigen Deutsch-Eritreischen Gesellschaft im Netz, der ausdrücklich warnt: "Das, was wir jetzt in Gießen, Stockholm, Seattle und Toronto erlebt haben, kann morgen an anderen Orten wieder passieren."

Verbot der Seminare eher unwahrscheinlich

Die Vereinigung wird jedenfalls von Fachleuten als nicht kritisch gegenüber dem Langzeitdiktator, Staats- und Regierungschef Isayas Afewerki eingestuft und nennt selber als "unser höchstes satzungsgemäßes Ziel" ein friedliches Miteinander. Selbst ohne detaillierte Kenntnisse über die Zustände in dem auch "Nordkorea Afrikas" genannten Land hätte den Stuttgarter Verantwortlichen bei Polizei und Stadt – schon allein des Jahrestags der Unabhängigkeit wegen – die mögliche Brisanz eritreischer Treffen auffallen können. Intern wird mittlerweile sogar berichtet, dass es sehr wohl Warnungen aus dem Landeskriminalamt gegeben hat. Noch ein Punkt, der der Aufarbeitung harrt.

Inzwischen ist zumindest Hessen stärker im Fokus, etwa deshalb, weil der Stuttgarter Seminarveranstalter, der Dachverband eritreischer Vereine in der Landeshauptstadt, für kommenden Samstag ein weiteres Seminar angekündigt hat. Jetzt stehen Rufe nach einem Verbot im Raum. Die Stadt Gießen wollte im Juli diesen Weg beschreiten, wurde aber vom Verwaltungsgerichtshof in Kassel zurückgepfiffen (Aktenzeichen 8 L 1603/23.GI und 4 L 1614/23.GI), unter anderem, weil der Veranstalter nicht für die Gefahrenlage in Anspruch genommen werden könne, die nicht von ihm ausgehe.