Riedbahn Mannheim–Frankfurt: Ein Schienengipfel führt ins Chaos

Es ist absurd zu behaupten, die Eisenbahnen in der gesamten Welt hätten mehr als ein Jahrhundert lang fälschlich bei "laufendem Betrieb" Instandhaltungen vorgenommen. Es ist absurd zu behaupten, dass das, was die SBB in der Schweiz und was die ÖBB in Österreich weiterhin machen, nämlich Instandhaltung bei laufendem Betrieb, Quatsch sei. Es ist lächerlich anzunehmen, es bedürfte nun eines FDP-Ministers aus der Pfalz, der über keinerlei Bahnfachwissen verfügt, um jetzt auf den Trichter "Streckensperrungen bei Grundsanierungen" zu kommen. Hier wird schlicht ein gigantisches Programm zum Sponsoring der Bauindustrie, zur Verschleuderung von Ressourcen und zur massiven Störung des Bahnverkehrs ab 2024 und bis Ende der 2020er-Jahre verkündet.

Konkrete Beispiele: Der gesamte ICE-Verkehr muss im Fall der verkündeten fünfmonatigen Vollsperrung der Riedbahn in Mannheim Hauptbahnhof Kopf machen, also umdrehen. Das kostet zusätzliche Fahrzeit und Personal. Bei allen Zügen kommt noch hinzu, dass im Raum Frankfurt/M. zwischen Oberforsthaus und Neu-Isenburg ein eingleisiger Abschnitt befahren wird (mit 60 Stundenkilometern).

Die Sperrung ist ein Finanztrick

Allerdings gibt es einen Grund für diese Vorgehensweise, gibt es einen entscheidenden Webfehler im System Schiene: Laufende Sanierungsarbeiten muss der Konzern DB AG bezahlen. Grundsanierungen zahlt der Bund. Also gilt für den Konzern Deutsche Bahn AG: Abwarten, Tee trinken, auf Verschleiß fahren und die Hand aufhalten!

Für eine echte Verkehrswende und für echten Klimaschutz müssten alle Kräfte und alle Finanzen im Bereich Schiene auf eine umfassende Grundsanierung des gesamten Schienennetzes konzentriert werden. Diese kann weitgehend bei laufendem Betrieb stattfinden. Dafür müssen alle zerstörerischen Großprojekte auf den Prüfstand und meist eingestellt werden. Allen voran Stuttgart 21.

Am gleichen Tag, als das Programm "radikale Modernisierung" des Schienennetzes auf dem Berliner Schienengipfel bekannt gegeben wurde, wurde öffentlich gemacht, dass die Pkw-Dichte bundesweit einen neuen Rekordstand erreicht hat: mit 580 Autos auf 1.000 Einwohner. In Baden-Württemberg waren es am 1.1.2022 sogar 613; das Wachstum der Pkw-Dichte ist in The Länd sogar überproportional. Laut den Daten des Kraftfahrzeug-Bundesamtes über Neuzulassungen setzt sich dieser Trend ungebremst fort.

Vor allem wächst der Autoverkehr im Nahverkehr und im regionalen Verkehr – also dort, wo keine "Generalsanierung" des Bahnnetzes geplant ist und wo ein Ausbau der öffentlichen Verkehre und der regionalen Bahnstrecken nicht einmal angedacht wird. Nur durch eine Einschränkung des Autoverkehrs, beginnend mit wirksamen Tempolimits (30/80/120) und einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, einschließlich einer Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket wird eine nachhaltige Verkehrspolitik möglich.



Winfried Wolf ist aktiv bei "Bahn für Alle" und "Bürgerbahn statt Börsenbahn". Er ist Chefredakteur von Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie.