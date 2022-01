Uwe Lahl: Ruhe bewahren in verrückten Zeiten

Beigeordneter in Bielefeld, Prof in Jakarta

Angepasst hat sich Uwe Lahl noch nie. Mit 17 Jahren musste er aufgrund von Disziplinlosigkeit die Schule verlassen, machte zunächst eine Lehre als Chemielaborant, holte dann doch das Abitur nach und studierte an der als links bekannten Uni Bremen Deutsch und Chemie fürs Lehramt. Die Promotion im Fach Chemie und die Habilitation an der TU Darmstadt folgten.

Schon während seines Studiums machte er auf sich aufmerksam mit seiner Examensarbeit, in der er der Verschmutzung der Weser auf den Grund ging und die Ursache im Kalibergbau in der DDR fand. Das damals von ihm mitbegründete Bremer Umweltinstitut besteht bis heute. Wissenschaftlich ist der Umweltchemiker heute noch aktiv als außerplanmäßiger Professor an der TU Darmstadt und an der Universitas Indonesia in Jakarta.

Eine politische Karriere hat der Parteilose nie angestrebt. Seine Stärke sah er immer in der Beratung - sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Als Winfried Hermann ihn 2014 als Amtschef holte, war er einer der Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens in Oyten bei Bremen. Zuvor arbeitete er unter anderem als Beigeordneter für Umwelt der Stadt Bielefeld sowie als Staatsrat beim Bremer Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung. Gemeinsam mit seiner Frau beriet er die erste Fraktion der Grünen im Bundestag. Von 2001 bis 2009 war er Ministerialdirektor im Bundesumweltministerium in Berlin unter Jürgen Trittin (Grüne) und Sigmar Gabriel (SPD). (rl)