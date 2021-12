Auswirkungen auf Baden-Württemberg: Ampel mischt die Karten neu

Möglicherweise ist es damit nun vorbei. Fraglich ist obendrein, was aus einer speziellen Konstruktion wird: der sogenannten Südschiene, gebaut aus den (erfolg-)reichen Ländern Bayern und Baden-Württemberg, als es noch ein Naturgesetz zu sein schien, dass in Stuttgart ein CDUler als Regierungschef amtiert. Als der Grüne Winfried Kretschmann an die Macht kam, anno 2011, brach er sie nicht etwa ab - dabei hätte es so manchen Grund dafür gegeben. So hatten einflussreiche Kreise aus Politik und Wirtschaft in Bayern seinen Wahlsieg damals mit allerlei hämischen Äußerungen über Baden-Württembergs nunmehr unvermeidlich gewordenen Niedergang quittiert.

Stattdessen umwarb der Grüne mit Erfolg den zunächst spröden Ministerpräsidentenkollegen Horst Seehofer von der CSU. Und ersuchte 2016, als das Wahldebakel der Südwest-SPD die Fortsetzung von Grün-Rot verhinderte, um Aufnahme in die Riege der Ministerpräsidenten der Union im Bundesrat. Das erwies sich als durchaus vorteilhaft fürs Land, solange die CDU die Kanzlerin stellte. Nach Angela Merkels Abgang und der Wahlpleite ihrer Partei allerdings droht diesem sogenannten B-Lager in der Länderkammer der galoppierende Machtverlust. Denn es ist durchaus möglich, dass gleich drei CDU-regierte Länder - Saarland, Schleswig-Holstein und vor allem Nordrhein-Westfalen - 2022 wieder rot werden. Intern, so wird aus dem Staatsministerium in Stuttgart erzählt, hadert der grüne Regierungschef erheblich mit der Krise seiner schwarzen Weggefährten. Anmerken lassen darf er sich das natürlich nicht. Und so preist er nach außen die "große Chance" durch das Dreierbündnis auf Bundesebene mit den Grünen als zweitstärkstem Partner: "Wir bekommen Gestaltungsmöglichkeiten im Bund, wie wir sie noch nie hatten."

Das stimmt zwar, macht der Grünen Leben aber nicht einfacher. Bisher gehörte Jammern zum Geschäft, wenn es darum ging, warum die Landesregierung hinter den eigenen ambitionierten Zielen gerade im Klimaschutz zurückbleibt. Tatsächlich liegen viele Kompetenzen beim Bund. Der will jetzt "ein Regelwerk schaffen, das den Weg frei macht für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen". Und weiter schreiben die Ampelpartner: "Wir bringen neues Tempo in die Energiewende, indem wir Hürden für den Ausbau der Erneuerbaren Energien aus dem Weg räumen."

Klimabewegung schaut den Grünen auf die Finger

Die türmen sich zu einem Bürokratieberg, der Kretschmann manchmal die Gelassenheit raubt. Wenn aber die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP in ihren ersten hundert Tagen tatsächlich ein Windkraftanlagenbeschleunigungsgesetz auf den Weg bringen, werden nicht nur die oppositionellen SozialdemokratInnen und Liberalen im Südwesten ganz genau darauf schauen, was die Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) aus dem neuen Gestaltungsspielraum macht. Erst recht gilt das für die außerparlamentarische Klimabewegung. Schon jetzt wird unter Grünen gemunkelt, dass es so manchen der schwarzen Mitregierenden schon mächtig in den Fingern juckt, gemeinsame Erfolge zu verwässern bei Themen, die traditionell nicht der CDU gutgeschrieben werden.