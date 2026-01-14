Kontext-Spendenkampagne: Sie sind unser Rückenwind!

Werde KONTEXT:Unterstützer
Ausgabe 772
Unsere Spendenkampagne ist zu Ende – und wir sagen von Herzen: danke! Danke, dass Sie Teil der Kontext-Community sind und unabhängigen Journalismus möglich machen. Mit Ihrer Unterstützung starten wir frohen Mutes ins 15. Kontext-Jahr.

Es freuen sich (von links): Anna Hunger, Gesa von Leesen, Lisa Salwey, Oliver Stenzel, Renate Winter-Hoss, Korbinian Strohhuber, Minh Schredle, Sabine Weissinger und Julian Rettig. Foto: Josef Schunder, Grafik: Susanne Wais
Foto: Josef Schunder, Grafik: Susanne Wais

Dass es die Kontext-Wochenzeitung einmal so lange geben würde, hätte ehrlich gesagt keiner von uns gedacht. Und nun? Steht Kontext 2026 da wie eine Eins: mit einem großartigen Redaktionsteam, zwei neuen Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und Ihnen – unserer wunderbaren und wachsenden Community. Sie sind die Basis, auf der unsere Zeitung wächst und gedeiht. Rund 60.000 Euro haben wir mit unserer aktuellen Spendenkampagne gesammelt. Das ist mehr als supergut. Das ist grandios! Dafür danken wir Ihnen von Herzen.

Für dieses Jahr haben wir uns viel vorgenommen: Die Zeit bis zum 8. März steht ganz im Zeichen der Landtagswahl. Aber auch neue Bildungsprojekte sind in Planung, ebenso unser Jubiläumsfest zum 15. Geburtstag. Eine Broschüre, die unser Rechercheprojekt zum Rechtsextremismus erstmals in gedruckter Form bündelt, nimmt gerade Fahrt auf. Anfang März, noch vor der Wahl, findet eine gemeinsame Veranstaltung mit unserer großen Schwester, der taz, in Stuttgart statt. Parallel stecken wir mitten in der Planung unserer erfolgreichen Diskussionsreihe im Café Merlin.

Darüber hinaus wollen wir unseren Blick stärker ins Land richten – über Stuttgart hinaus –, sind auf der Suche nach einer Volontärin oder einem Volontär und werden mehr Energie in die Werbung für unser Blatt stecken, um unsere Reichweite weiter zu erhöhen.

All das ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung, Ihres Vertrauens und Ihrer Verbundenheit mit Kontext. Sie geben uns Rückenwind. Und genau den brauchen wir, um weiterhin kritisch, unabhängig und hartnäckig zu berichten. Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gehen. 

Bleiben Sie dauerhaft dabei mit dem Soli – schon ab 10 Euro im Monat! 
www.kontextwochenzeitung.de/soli

Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:
Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
BIC: GENODEM1GLS

Wohnbauministerin Nicole Razavi
Arroganz trifft Inkompetenz

Wäre Scheitern in Zahlen messbar, müsste die Einheit Razavi heißen: Benannt nach Baden-Württembergs…

3 Kommentare
Lothar Späth
"Cleverle" als CDU-Vorbild

Die Südwest-CDU will im Wahlkampf auch mit Altvorderen punkten. Zum Standardrepertoire zählt der…

3 Kommentare
 
