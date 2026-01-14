Kontext-Spendenkampagne: Sie sind unser Rückenwind!

Unsere Spendenkampagne ist zu Ende – und wir sagen von Herzen: danke! Danke, dass Sie Teil der Kontext-Community sind und unabhängigen Journalismus möglich machen. Mit Ihrer Unterstützung starten wir frohen Mutes ins 15. Kontext-Jahr.

Dass es die Kontext-Wochenzeitung einmal so lange geben würde, hätte ehrlich gesagt keiner von uns gedacht. Und nun? Steht Kontext 2026 da wie eine Eins: mit einem großartigen Redaktionsteam, zwei neuen Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und Ihnen – unserer wunderbaren und wachsenden Community. Sie sind die Basis, auf der unsere Zeitung wächst und gedeiht. Rund 60.000 Euro haben wir mit unserer aktuellen Spendenkampagne gesammelt. Das ist mehr als supergut. Das ist grandios! Dafür danken wir Ihnen von Herzen.

Für dieses Jahr haben wir uns viel vorgenommen: Die Zeit bis zum 8. März steht ganz im Zeichen der Landtagswahl. Aber auch neue Bildungsprojekte sind in Planung, ebenso unser Jubiläumsfest zum 15. Geburtstag. Eine Broschüre, die unser Rechercheprojekt zum Rechtsextremismus erstmals in gedruckter Form bündelt, nimmt gerade Fahrt auf. Anfang März, noch vor der Wahl, findet eine gemeinsame Veranstaltung mit unserer großen Schwester, der taz, in Stuttgart statt. Parallel stecken wir mitten in der Planung unserer erfolgreichen Diskussionsreihe im Café Merlin.

Darüber hinaus wollen wir unseren Blick stärker ins Land richten – über Stuttgart hinaus –, sind auf der Suche nach einer Volontärin oder einem Volontär und werden mehr Energie in die Werbung für unser Blatt stecken, um unsere Reichweite weiter zu erhöhen.

All das ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung, Ihres Vertrauens und Ihrer Verbundenheit mit Kontext. Sie geben uns Rückenwind. Und genau den brauchen wir, um weiterhin kritisch, unabhängig und hartnäckig zu berichten. Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gehen.

