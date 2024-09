Lokalzeitungssterben: Das Ende der "Neckarquelle"

Mit heiterem Gemüt betrachtet das Verlagsmanagement des "Schwarzwälder Boten" die Übernahme. Und ganz überraschend kam sie auch nicht. Die Bande zum "Schwabo" waren schon geknüpft, seit dieser zusammen mit der "Neckarquelle vor 20 Jahren ein gemeinsames Druckzentrum auf der grünen Wiese zwischen den beiden Stadtteilen hingestellt hatte. Seither war der Konkurrent mit 9,1 Prozent am Verlag der "Neckarquelle" beteiligt. Die Übernahme, sie hatte sich schon seit Jahren abgezeichnet und hing wie ein Damoklesschwert über der Redaktion.

Die überregionalen Mantelseiten bezog die "Neckarquelle" dennoch nicht aus Oberndorf am Neckar, wo neben dem "Schwabo" auch die Waffenschmiede Heckler & Koch wohlgelitten ist, sondern schon seit vielen Jahrzehnten aus Ulm von der dortigen "Südwest Presse", wo die Lokalverleger aus Schwenningen auch Gesellschafter waren. Aber in Ulm hatte man offenkundig keine Ambitionen, das Schwenninger Lokalblatt zu übernehmen, das auch in umliegenden Gemeinden und in der Kurstadt Bad Dürrheim sowie seit ein paar Jahren in Trossingen erscheint.

Im Frühjahr 2024 war Schluss

Ende März dieses Jahres war es dann soweit. Ohne irgendeine Vorwarnung gaben die beiden Geschäftsführer und Verleger der "Neckarquelle", Hans-Ulrich Ziegler (er hielt 63,6 Prozent der Anteile) und sein Sohn Axel Ziegler (18,2 Prozent), bekannt, dass Schluss ist und die Hermann Kuhn GmbH & Co. KG an den ewigen Konkurrenten übergehen wird. Der "Schwabo" hatte bis dahin im badischen Villingen zwar gut ein Drittel des Marktes behaupten können, doch in Schwenningen hatte er nie einen Fuß auf den Boden bekommen und seine dortige Geschäftsstelle vor wenigen Jahren wieder schließen müssen.

Warum der Titel aus dem Reich des SWMH-Konzerns sein Gebiet in den tiefen Südwesten erweitern konnte, mochten beide Parteien damals nicht kommentieren. Zur SWMH gehören neben der "Süddeutschen Zeitung" und den beiden fusionierten Stuttgarter Zeitungen, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten", bis hinauf nach Coburg in Bayern dutzende Zeitungen sowie Radio- und Fernseh-Beteiligungen. Dass beide Seiten schweigen, hat sich bis heute nicht geändert. Allerdings war klar, dass die "Neckarquelle" unter immer größerem wirtschaftlichen Druck stand.

Trotz der ganzen Malaise werden die Verleger Ziegler von ehemaligen Redakteur:innen dafür gelobt, dass sie so lange durchgehalten haben, obwohl es immer schlechter lief. Auch dass sie bis zuletzt immer noch ordentliche Gehälter zahlten, wird ihnen hoch angerechnet. So viel wird's beim "Schwabo" nicht mehr geben. Man habe bei der "Neckarquelle" ja exorbitant bezahlt, mussten sich die Beschäftigten vom "Schwabo"-Geschäftsführer Carsten Huber und der Prokuristin Kirsten Wolf anhören. Dabei hatten sich die Altverleger nur an den gültigen Tarifvertrag gehalten. Bis dann im März schließlich Schluss, Aus, Ende war.

Im Frühjahr 2023 vermeldete die "Neckarquelle" noch eine Abo-Auflage von 4.752 Exemplaren. Vor zehn Jahren waren es noch 6.964 Stück, vor 20 Jahren gar 9.282 Exemplare gewesen. Aus Redaktionskreisen ist zu hören, dass die Vollabos kurz vor der Übernahme bei gerade noch 3.750 Stück lagen. Bereits im Jahr vor Corona (2019) wies der Hermann Kuhn Verlag einen Jahresfehlbetrag von 131.000 Euro aus, wie der Branchendienst "kress" herausgefunden hatte.

Für die "Südwest Presse" in Ulm ist der Abgang der "Neckarquelle" ein erheblicher Verlust, konnte man doch Jahr für Jahr einige Hunderttausend Euro aus der Doppelstadt für den Bezug der Mantelseiten fast eins zu eins ins Ergebnis buchen. Insider sprechen von einem Betrag zwischen 300.000 und 400.000 Euro jährlich.

Jetzt prüft die Staatsanwaltschaft den Verkauf

Ein Totalverlust wäre der Übergang beinahe auch für die Zieglers geworden, denn kleine Lokalzeitungen wie die "Neckarquelle" sind am Markt heute nichts mehr wert. Allerdings war es dazu nicht gekommen. Bereits im Oktober 2022 hatten die Kommanditisten, also die geschäftsführenden Zieglers, laut der im Handelsregister veröffentlichten Bilanz 2022 rund 900.000 Euro entnommen. Unter anderem "durch Entnahmen entstandenes Kapital der Kommanditisten" ließ die Bilanzsumme von rund 3,7 auf knapp 2,4 Millionen Euro absinken. "Ausgecasht" wird das in Finanzkreisen genannt, wenn einer für den Verkauf vorbereiteten Gesellschaft vorzeitig das Kapital entzogen wird. Vater und Sohn Ziegler bestreiten gegenüber Kontext jedoch, 900.000 Euro "mitgenommen" zu haben.

Gegenwärtig prüfen die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Insolvenzgericht, ob die Hermann Kuhn GmbH & Co. KG aus diesen Gründen bei Übernahme nicht unterkapitalisiert und damit insolvenzgefährdet war. Die Zieglers sehen das anders. Die Hermann Kuhn GmbH & Co. KG sei zu keinem Zeitpunkt "unterkapitalisiert und insolvenzgefährdet, nämlich weder zahlungsunfähig noch überschuldet" gewesen, teilt Axel Ziegler mit. "Das Kapital reichte für den Betrieb des Zeitungsverlags völlig aus, es gab keine Bankschulden und alle Verbindlichkeiten wurden durch flüssige Mittel ordnungsgemäß und pünktlich erfüllt."