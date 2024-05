100 Jahre Süddeutscher Rundfunk: Drahtlos ins Wohnzimmer

"Was kann man durch den Rundfunk bringen?", fragt Bofinger in einem Vortrag zu Beginn seiner zwanzigjährigen Amtszeit. "Die Antwort ist sehr einfach: 'Alles!'" Im Einzelnen nennt er Politik, Religion, Philosophie, Physik, Astronomie und Dichtung, ja sogar die bildenden Künste. Denn die Sprache sei "eine solch universelle Vermittlerin menschlichen Denkens und menschlicher Anschauung, dass es schlechterdings nichts gibt, das sie nicht zu benennen, zu umschreiben, kurz, in irgendeiner Form zu ergreifen vermöchte".

Heute, wo fast jede:r ständig in sein oder ihr mobiles Endgerät tippt und schaut, fällt es schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der es noch kein Internet, kein Fernsehen, ja nicht einmal Radio gab. Jedes dieser Medien hat die Wahrnehmung der Welt nachhaltig verändert, wie die Geschichte des Südfunks – so wurde der Sender intern immer genannt – zeigt. In der Kultur fuhr das Radio im Lauf der Jahrzehnte einen Zickzackkurs zwischen höchsten Ansprüchen und billiger Unterhaltung. Die Politik hat dagegen immer darauf geachtet, die Kontrolle zu behalten.

Hochkarätiges Programm auch für die einfachste Hütte

Bofinger, 1891 als Sohn eines Fabrikanten in Stuttgart geboren, war ein Kulturmensch. Er hatte in München, Leipzig und Paris Literatur-, Musik- und Theaterwissenschaft studiert und über die "Psychologie der theatralischen Darstellungsmittel" promoviert. Mit Gleichgesinnten traf er sich im Stuttgarter Café Reinsburg: ein Treffpunkt der Literaten. Zu diesen gehörte Theodor Wanner, der Gründer des Lindenmuseums und des Deutschen Ausland-Instituts (DAI), des heutigen Instituts für Auslandsbeziehungen. Wanner wurde Aufsichtsratsvorsitzender der Sürag, die Ende 1924 gleich neben dem DAI in das soeben umgebaute Alte Waisenhaus einzog.