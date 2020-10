Corona im Stimmengewirr: "Wir gehen nicht nach Hause"

Noch grundsätzlicher und dringend nötig – der lange Corona-Winter steht noch bevor – ist die bisher zu kurz gekommene Aufklärung über den Unterschied zwischen einheitlichen Maßstäben in 16 Ländern und einheitlichen Maßnahmen. Ausgerechnet Thorsten Frey, der frühere Donaueschinger OB, heute Unionsfraktionsvize im Bundestag, verlangt nach "klaren Botschaften bundesweit". Dabei müsste er doch selbst am besten wissen, dass beispielsweise in Weimar, wo es in den vergangenen sieben Tage keine einzige (!) Neuansteckung gab, von Bevölkerung, Wirtschaft und Medien zu Recht niemals akzeptiert würde, was für Berchtesgaden mit 272 bekannten Infizierten auf 100.000 Einwohner im regionalen Lockdown jetzt für mindestens zwei Wochen gilt.

"Es geht darum", sagt Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), "dass die Leute wissen, was sie in ihrem Lebensbereich bei ansteigenden Zahlen erwartet." Das müsse verhältnismäßig sein, sonst kämen die Gerichte. Immerhin können alle Beteiligten darauf verweisen, und werden auch nicht müde, es zu tun, dass die Reaktionsstufen bei einer Inzidenz von 35 und 50 bereits vor einem halben Jahr verabschiedet und nie in Frage stellt worden seien. "Wir sind jetzt nicht in einer mikrochirurgischen Operation oder im Delikatessladen juristischer Feinwerkzeuge", sagt Lucha, "sondern in der Bekämpfung einer Pandemie." Und da gelte eben, "in dubio pro mehr statt weniger". Auf dieser Basis habe Baden-Württemberg es geschafft, schnell und effizient zu handeln.

Manche Botschaften taugten für die "heute-show"

Dennoch häufen sich Denkungenauigkeiten und -fehler, befeuert durch ebenso volksnahe wie überflüssige Umfragen von PassantInnen in Fußgängerzonen. Am Morgen, mittags, stündlich, am Nachmittag, abends und nachts flimmern die immer gleichen Botschaften über den Bildschirm, die in Nicht-Corona-Zeiten längst "heute-show"-Dauerbrenner wären: "Wir sind verwirrt, weil wir nicht wissen, was anderswo gilt." Winfried Kretschmann bringt den Irrsinn auf den Punkt: "Für uns ist es doch völlig wurscht, was Herr Laschet oder Frau Schwesig machen", so der Ministerpräsident, "außer für die, die nach NRW oder Meck-Pom fahren wollen." Und die, die fahren müssen oder wollen, haben im Internet-Zeitalter jede Chance, sich auf örtlichen Info-Seiten, auf jenen der Landesregierungen oder der Gesundheitsämter detailliert zu informieren – jedenfalls dann, wenn der Wille zum sinnerfassenden Lesen annähernd so groß ist wie vor dem Kauf eines Autos oder der Anschaffung des nächsten Smartphones.