Bolschewiki am Bodensee

Die Plakate hätten übrigens orange werden sollen, bevor sie grün wurden, erzählt Pantisano auf der Wahlparty im Freien. Bester Laune, weil er am See ein beachtliches Bündnis für Klimaschutz aus dem Boden gestampft hat, parteiübergreifend, inklusive aller Organisationen, die man im links-grün versifften Lager gängigerweise schätzt. Der amtierende und neue OB Uli Burchardt macht einen abgeschafften Eindruck, wie er mit demonstrativer Siegergeste (die Säge) zur Ergebnisverkündung ins defizitäre Bodenseeforum kommt. Wenn am Ende noch eine Rote-Socken-Kampagne herhalten muss, ist das eben anstrengend. "Nichts treibt Menschen so sehr an die Wahlurne wie die Angst", kommentiert unser Autor Michael Lünstroth. Wohl wahr. Der "Südkurier", der fragt, was wohl los wäre, wenn ein AfD-Mitarbeiter seinen politischen Hintergrund im Wahlkampf verschwiege, ist jedenfalls erleichtert. Die Konstanzer, schreibt da einer, wollten eben keinen OB, "bei dem die Menschen für ein Selfie anstehen". Ob da nicht auch der Neid derer durchschimmert, die nur einen langweiligen biodeutschen Bürstenhaarschnitt aufzuweisen haben?

Stuttgart 21 wird ganz sicher fertig

"Hallo, hallo? Ich hör' nichts mehr" (Fritz Kuhn, OB) – "Ich höre auch nichts" (Ronald Pofalla, Bahn-Vorstand) – "Also, ich hör' auch nichts" (Winfried Hermann, Verkehrsminister).

Nichts läge uns bei Kontext ferner, als dieses Nichtgehörtwerden zu einem Omen hochzustilisieren. Dennoch, lustig war's schon, wie bei der Pressekonferenz nach der 25. Sitzung des Stuttgart-21-Lenkungskreises die Technik in die Knie ging. Ausgerechnet bei jenem Treffen, bei dem alle Projektpartner ihrer Freude über die gesicherte Finanzierung des "Digitalen Bahnknotens Stuttgart" Ausdruck verliehen. Ausgerechnet beim epochalen Sprung in die digitale Schienen-Zukunft. Schlagartig stürzt das komplette Internet im S-21-Projektbüro ab – kurz bevor Projektsprecher Jörg Hamann die Runde der zugeschalteten JournalistInnen einläuten wollte.

Hängen geblieben ist dann doch noch etwas. So verkündeten die Vertreter der Projektpartner unisono, dass sie den kürzlich vom Bundesverkehrsministerium lancierten Plänen eines Gäubahn-Tunnels (Kontext berichtete) höchst skeptisch gegenüber stünden. Diese Variante sei momentan nichts anderes als eine "Fiktion", man verfolge einstweilen die geplante neue Gäubahn-Trasse zum Flughafenbahnhof weiter. "Wir greifen nicht nach einer Taube auf dem Dach", versicherte Verkehrsminister Hermann.

Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle ergänzt werden, dass es sich bei der geplanten Trasse auch nicht um einen Spatz in der Hand handelt. Zwar existieren schon grobe Pläne, doch planfestgestellt sind die immer noch nicht (siehe dazu auch hier und hier). Das hatte die Bahn vor einigen Jahren auf die glorreiche Idee gebracht, den Planfeststellungsabschnitt auf den Fildern aufzuteilen, damit besagte Trasse irgendwann später fertiggestellt werden kann und nicht die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 blockiert. Die soll nämlich schon Ende 2025 erfolgen, da ist sich Hermann "fast sicher", Pofalla sogar noch sicherer. Und der Bahn-Vorstand ist auch sicher, dass dafür der Kostenrahmen von 8,2 Milliarden Euro reicht. Was wären wir Menschen ohne Träume.