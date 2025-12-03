Kunstverein verschenkt Geld: Geben ohne Nehmen

Adam Smith stellte hingegen in seinem 1776 erschienen Werk "Der Wohlstand der Nationen" die These auf, dass es für den Staat, die Nation, das Land als Ganzes am besten sei, wenn jeder seine eigenen Interessen verfolge, und erklärte, der Staat müsse das Privateigentum schützen. Angeblich ist der Liberalismus, wie ihn Adam Smith vertrat, zugleich auch der beste Garant für die Demokratie. Was die Soziologin Annette Ohme-Reinicke in ihrer Eröffnungsrede im Nürtinger Kunstverein ausführte, kann daran erhebliche Zweifel aufkommen lassen.
Kunstrasen ohne Graswurzeln
Ohme-Reinicke zitierte den Politikwissenschaftler Giovanni Sartori, demzufolge derzeit ein Krieg um die Demokratie tobe: "Liberale Demokratie, soziale Demokratie, partizipative Demokratie: Dabei geht es nicht zuletzt um die Frage, wie die vorhandenen Güter und Ressourcen am besten verteilt werden; es geht es um Besitz und Eigentum, um Macht und Herrschaft."
Wie die Soziologin feststellt, werde "zivilgesellschaftlichen Organisationen zurzeit leider der Kampf angesagt". 1.200 Nichtregierungsorganisationen und ebenso viele Einzelpersonen ließen verschiedene Bundesministerien durch den Verfassungsschutz überprüfen. Am Vortag der Eröffnung hatte die Bundesregierung beschlossen, die Bürgerräte – durch ein Losverfahren bestimmte beratende Gremien – abzuschaffen. Das Medienportal "Nius" des früheren "Bild"-Chefredakteurs Julian Reichelt habe eine Kampagne gegen Vereine wie Lobbycontrol gestartet. Klimaschutz-Initiativen wie die "Letzte Generation" würden zunehmend kriminalisiert.
Letzte Kommentare:
Frau oder Herr W.B. , wenn Sie den Artikel mit Fragen und Antworten analysiert haben und Ihr Puls wieder im Normbereich ist, entfernen Sie sicher den Namen von Frau Goll hinter den Punkten... Das Sprichwort über den Zusammenhalt der Krähen trifft auf Frau...
Der letzte Abschnitt ist ein netter Kommentar zur von AfD-Stadträten vorgeschlagenen Fahrradsteuer. Leider wird eine derartig populistische Simulation von Politik bei vielen ahnungslosen Wählern auf fruchtbaren Boden fallen. Das jenseits von...
Ist bei irgendeinem Untersuchungsausschuss schon mal ein Ergebnis herausgekommen? Eine Krähe hackt der anderen.... Frau Goll würde sicherlich nicht den IM Strobl angreifen, wenn ihre FDP an der Regierung wäre. Warum sollten charakterlose Gesellen...
Dem alte Hindenburg schwillt noch im Grab der Kamm (oder was sonst noch): Alles richtig gemacht, mit Dekreten geholfen die Demokratie zu zerlegen. Kulturelle Vielfalt? Undeutsch. Und außerdem: Was damals Rechts war kann heute nicht Unrecht sein - allenfalls...
Endlich mal ein Artikel zum Thema Ressourcen. Die Endlichkeit dieser bzw. der zunehmende Aufwand diese aus der Erde zu holen wird von der Klimadiskussion sträflich überlagert. Die Klimaänderung verursacht Probleme, denen man gegensteuern sollte, denn...