Ausstellung "Humans of Stuttgart": Stuttgart braucht mehr Hocker

Maria Tramountani spricht schnell, nicht sehr laut, sie formuliert knapp und pointiert. Schon in der Grundschule hat sie angefangen, Geschichten zu schreiben, später auch Gedichte. Tramountani ist Gründerin und Vorsitzende des Vereins "Literally Peace", der jeden Monat zwei Schreibwerkstätten anbietet: eine vor Ort in Stuttgart, die andere online auf Arabisch. Literally heißt "im Wortsinn", klingt aber fast wie literary, literarisch.
Der Verein hat soeben ein Buch veröffentlicht, verbunden mit einer Ausstellung im Stadtpalais: "Humans of Stuttgart". Ausgangspunkt war das Projekt "Humans of New York" des Fotografen Brandon Stanton. New York gilt als Melting Pot, als Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Auch in Stuttgart leben Menschen aus aller Herren Länder, auch wenn es manchmal einfacher erscheint, sich auf Schwaben-Klischees zurückzuziehen. Die reale Vielfalt der Stadt will das Projekt sichtbar machen. "'Humans of Stuttgart' ist entstanden, weil wir die Stadt, in der wir leben, neu erzählen wollen", schreiben Anjuli Aggarwal und Hasan Malla, die das Projekt leiten, "aus der Perspektive eines Teams junger Menschen mit Migrations- oder Fluchtbiografie."
Letzte Kommentare:
Ja schade, dass das mit der Rundschau nur so kurz war. Aber schön!
Da reihe ich mich sehr gerne in die Schlange der Gratulanten ein und sage herzlichen Glückwunsch zum 75., lieber Josef. Für mich war und ist „jof“ einer der ganz großen Journalisten Deutschlands – und das schon seit nunmehr vierzig Jahren. Seit ich...
Die immer wieder vorgebrachte Forderung nach Bürokratie - Abbau und Verschlankung der Verwaltung sind der reine Hohn, wenn man diese Zustände bedenkt.
Da ich selbst seit August "Kunde" der Arbeitsagentur Stuttgart bin, kann ich das im Artikel genannte eigentlich nur bestätigen. Die e-Services funktionieren faktisch nicht. Ständig Fehlermeldungen wie "keine Berechtigung",...
Warum genau sollten für Asylbewerbende, die einige Monate gearbeitet haben, andere Regeln gelten als für die anderen? Insofern ist die Entscheidung des Bundes korrekt, dass sie nach Beschäftigungsende in die alte Regelung zurückfallen. Wenn diese...