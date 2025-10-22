Ausstellung "Humans of Stuttgart": Stuttgart braucht mehr Hocker

Eine Beteiligte wurde vom Vater oft "Namle" genannt, arabisch für Ameise, "weil ich schon als Kind sehr fleißig und zielstrebig auf meine Ziele hingearbeitet habe". Der Vater führte einen Mini-Supermarkt in Syrien, konnte aber auch Spanisch, weil er zehn Jahre lang in Venezuela gearbeitet hatte. "Der Laden war wie ein zweites Zuhause für uns. Als Kind habe ich ihn dort oft gehört, wie er mit vielen Kunden, die auch in Venezuela waren, spaßeshalber Spanisch gesprochen hat. Dabei hat er so viel gelacht. Deshalb ist Spanisch für mich eine lustige Sprache geworden." Im syrischen Bürgerkrieg wurde der Laden in die Luft gesprengt. "In dieser Zeit mussten wir alle trotz unseres Leids stark bleiben, um weiterzuleben." Um den Hals trägt sie das Wort "Namle": Die Kette ist ein Geschenk ihrer besten Freundin. "Sie erinnert mich an meinen Vater und gibt mir Kraft."

"Ich befinde mich in einer Umbruchsituation", erklärt ein junger Mann, der seit einem halben Jahr wieder in Stuttgart lebt, zuvor hat er im Westjordanland Kindern und Jugendlichen Skateunterricht gegeben. "Der Israel-Palästina-Konflikt ist natürlich eine riesige Belastung für sie. Die Idee dahinter war, ihnen ein Ventil zu geben – gerade palästinensischen Kids. Dass sie skaten gehen und da ihren Frust rauslassen können." Auch für Stuttgart hat er einen Rat. "Es ist schade, dass wir nicht so eine Kultur haben, in der man sich einfach auf die Straße setzt und mal schaut, was passiert … Den Tag auf sich zukommen lässt. So entsteht nämlich eine Gemeinschaft. Für viele Menschen ist Einsamkeit ein großes Thema, vor allem im Alter." Er kommt zu dem Ergebnis: Stuttgart braucht mehr Hocker, "auf denen man gerade auch im Sommer draußen sitzen und mit den Nachbarn ins Gespräch kommen kann".