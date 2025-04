Werben fürs Sterben: Bundeswehr Brainwash 

Der Dienst an der Waffe soll knirschenden CDU-Zahnes vorerst (!) freiwillig bleiben. Zum Glück wurden schon unter Noch-SPD-Kanzler Olaf Scholz 58 Millionen Euro bewilligt, um der Bundeswehr die teuerste Werbung ihrer Geschichte zu ermöglichen.

Leider popeider, es hat nicht sollen sein: So hart hatte der SPD-Kanzler mit der Willensstärke eines Hobbits auf Ringwanderung und prophetischem "Zeitenwende"-Geschwurbel an der Remilitarisierung Deutschlands und einer Neuauflage einer Red Scare geschraubt, als er noch in den Chefsessel furzen durfte; so fleißig hat Kriegsminister Boris Pistorius (SPD) die Wehrhaftmachung des Nabels der westlichen Demokratie beschworen; so bildungsorientiert hatte Bettina Stark-Watzinger (FDP; R.I.P., haha) dafür gekämpft, Schülerinnen und Schüler ein ganz natürliches, "unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr" im Unterricht einzuimpfen; so friedliebend wollten Grüne in Bayern den Volkskörper mit einem kongenialen "Freiheitsdienst" stählen; so unerbittlich hat die bürgerliche Presse – allen voran die FAZ – die Barbarisierung ihrer Leserschaft betrieben und etwa Ex-Botschafter Eckard Lübkemeier vom Aufstieg Deutschlands zur Nuklearmacht träumen lassen. Doch am Ende haben sich Friedrich Merz' feuchten Oberindianderträume von einer "Dienstpflicht" an der Waffe in Luft aufgelöst wie die Federn auf seinem Kopf: Mit der SPD war im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung einfach keine neue Wehrpflicht zu machen. Was ist da los, SPD? Erst heiß auf Rüstung machen und dann Flaute in der Schamkapsel? Alles nur Show.