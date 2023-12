Auf der Straße: Neue deutsche Welle

Wer am Bauernministerium die Treppen Richtung Schlossgarten hinuntergeht, landet mit etwas Glück an der Straßenbahnhaltestelle Staatsgalerie. Das ist die Station, an der ich regelmäßig von Passanten gefragt werde, wo eigentlich die Stuttgarter Staatsgalerie sei. Dieses Museum ist weit weg von der Zivilisation, wird aber dank auskunftsfreudiger Menschen und Google Maps immer wieder neu entdeckt. Zurzeit ist die Suche übrigens noch beschwerlicher als üblich: Die Haltestelle – bei der Eröffnung vor drei Jahren wie alle Stuttgarter Neubauten als architektonisches Weltereignis gefeiert – muss saniert werden.

Für mich nicht so tragisch. Als Rentner bin ich ein Privilegierter per pedes. Für andere läuft es so, wie es Matthew Beaumont in seinem Buch "The Walker" schildert: "Der ökonomische und gesellschaftliche Druck des Kapitalismus, vor allem in Zeiten der Prekarität wie unserer, verurteilt die Mehrheit der Menschen dazu, entweder von einem Ort zum anderen hetzen zu müssen, weil es ihnen die Zeitdisziplin des Marktes vorschreibt, oder herumzubummeln und herumzustreifen, weil sie keine oder keine erfüllende Arbeit finden."

Unsereiner bummelt herum, um die untergehende Welt besser zu verstehen, was er sich zurzeit noch leisten kann.

Einladung in die Luftschlangen-Demokratie

An der Haltestelle Staatsgalerie sehe ich zwei Plakate in Werbevitrinen, eins grün, eins rot. Ein Reklamefuzzi muss eine Luftschlange konstruiert haben, die – bläst man in sie hinein – in Schnörkelschrift das Wort "Demokratie" erzeugt. Glaubt man den Postern, kann man die Demokratie im Stuttgarter Theodor-Heuss-Haus in Feuerbach erleben. Heuss, dies am Rande, ist nicht nur der Mann, dessen Name eine Partymeile der Stadt als "Theo" populär gemacht hat. Als erster deutscher Bundespräsident gilt er in einschlägigen Kreisen bis heute auch als Vorzeigedemokrat. 1933 hat er Hitlers Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Vor diesem Hintergrund wird die Luftschlangen-Demokratie im einstigen Wohnhaus des früheren FDPlers intensiv erlebbar, voll authentisch.

Ganz nebenbei erzählt uns das Plakat etwas über die herrschenden Verhältnisse hierzulande. Seine wild herumpurzelnden Buchstaben symbolisieren die Wellen von Zorn und Wut, Angst und Hass, die nicht nur uns Bauern klarmachen, dass wir das Ende der Demokratie schneller erleben werden, als viele denken.