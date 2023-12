Einwanderung ausländischer Ärzt:innen: Dialekt gegen Fachkräfte

Auch eine Umstrukturierung des Regierungspräsidiums im Herbst, durch die aus dem bisherigen Referat 95 zwei getrennte Referate (95.1 für Anträge von inländischen Abschlüssen und 95.2 für solche aus dem Ausland) entstanden, hat daran nichts geändert. Ab 2023 soll es immerhin mehr personelle Unterstützung geben: Drei Kolleg:innen aus dem Sozialministerium werden aushelfen, genauso wie acht bereits pensionierte Beamt:innen in Teilzeit, teilt das Regierungspräsidium auf Kontext-Anfrage mit. Auch den vielen unvollständig eingereichten Unterlagen und damit verzögernden Prozessen, die das Präsidium immer wieder beklagte, wirke man mit besseren Informationen in mehreren Sprachen und Informationsveranstaltungen entgegen. Mit Erfolg: Waren laut Regierungspräsidium vor einigen Monaten noch in über 90 Prozent der Fälle die Unterlagen unvollständig, seien es nun rund 60 Prozent.

Wie erfolgreich die von Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) im Sommer angekündigte Zentrale Ausländerbehörde sein wird, zeigt sich, sobald es sie gibt – wann es so weit ist, ist derzeit "Gegenstand intensiver Verhandlungen", sagt der Regierungsdirektor des Ministeriums Thomas Oeben. "Es ist angedacht für 2024." Mindestens 30 Mitarbeitende sind vorgesehen, unter anderem um Arbeitseinwanderungsanträge schneller zu bearbeiten.

Das wäre dringend nötig, die Zahlen sprechen für sich: Über 1.000 Arztsitze in Baden-Württemberg sind nicht besetzt und von rund 7.000 Hausärzt:innen sind fast 40 Prozent mindestens 60 Jahre alt. Auch Marrero ist seinem Ziel, eine dieser Leerstellen zu füllen, wenig nähergekommen.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat seine Jobzusage zurückgezogen, weil Marrero bis zum 24. Oktober keinen gültigen Aufenthaltstitel samt Arbeitserlaubnis vorweisen konnte. Seit dem 30. Oktober hat er einen Aufenthaltstitel, der es ihm erlaubt, sein Anerkennungsverfahren abzuwarten. Damit hat er aber keine gültige Aufenthaltskarte, krankenversichert ist er auch weiterhin nicht. Er fühle sich "immer noch wie ein illegaler Einwanderer", schreibt Marrero an Kontext. Bis sich daran etwas ändert, macht er einen Zehn-Stunden-Minijob in einem Altenpflegeheim in Ellwangen, weil sie dort "so dringend Personal benötigen", schreibt der 31-Jährige.