Auf der Straße: Frankie goes to Hollywood

Die Gaststätte Zum Becher findet man heute in der Urbanstraße, ihr Name klingt etwas vertrauter als der des umgetauften Etablissements in unserer Townhall: Es heißt jetzt THE Ratskeller. Ein Geniestreich der Vermarkter unseres Landstrichs, den sie dem Rest der Welt als "The Länd" andrehen wollen: Der englische Artikel "The" vor "Ratskeller" führt unweigerlich zu der Übersetzung "Rattenloch". (In ähnlich weltläufigem Geist wurde vor Kurzem ein Stuttgarter Café neu betitelt: Statt "Graf Eberhard" heißt es jetzt "Earl Eberhard". Ganz earlich.)

Bei günstiger Ampel-Schaltung schaffe ich es von zu Hause in 15 Minuten zum Leonhardsplatz, wo mich zum schwäbischen Mittagessen im Brunnenwirt ein Schlager von Milva aus dem SWR-Radio empfängt: "Hurra! Wir leben noch! / Was mussten wir nicht alles überstehn? / Und leben noch! / Was ließen wir nicht über uns ergehen? / Der blaue Fleck auf unserer Seele geht schon weg / Wir leben noch!" Etwas griffiger hat diese Botschaft Dostojewski als Schlusssatz seines Romans "Der Spieler" formuliert: "Morgen, morgen wird alles zum guten Ende kommen."

Das Leonhardsviertel mit seinem käuflichen Sex wurde, wie die gleichnamige Kirche, nach dem heiligen Leonhard benannt, einem adligen Multitalent aus Franken. Gefragt war der Herr als Helfer bei Geistes- und Geschlechtskrankheiten, worunter heute weiß Gott nicht nur das Rotlichtviertel unserer Stadt leidet. Vornehmlich verehrt aber wurde er als Schutzpatron von Viehzüchtern, Stallknechten und Obsthändlern. Man nannte ihn "Bauernherrgott".

Damit ist unser Leo wie kein anderer prädestiniert als politischer Hirte des VfB-Fans Cem Özdemir aus Bad Urach, einem Ort auf der Schwäbischen Alb, dessen Name von Auerochsenbach hergeleitet wird. Allein schon vor diesem Migrationshintergrund musste der Transatlantiker zwingend Bundeslandwirtschaftsminister werden. Fachleute feiern das grüne Ampelmännchen bereits als ihren Herrgottsackbauern. Das ist ärgerlich, denn nicht nur als Pferdesalben-User und Schweifträger, sondern vor allem wegen seines Nachnamens wäre für dieses Amt auch unsereiner qualifiziert gewesen.

Aber das Leben ist kein Spaziergang übers Feld. Ich bleibe auf the Straße. So wahr wie Schostakowitsch staatlich geprüfter Fußballschiedsrichter war.



