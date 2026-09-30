Prozess gegen Kryptoqueen-Ehemann: "Der größte Idiot der Welt"

Die Vorsitzende Richterin hat Probleme mit der Lautsprecheranlage, im durch eine Glasscheibe abgetrennten Zuhörerraum hat man es schwer, der Verhandlung zu folgen. Darum alle Angaben ohne Gewähr.

Bei der Abfrage der Personalien gibt S. an, er sei seit April 2026 erneut verheiratet. Was ist mit Ruja? Die beiden sind seit 2020 geschieden, klärt später Staatsanwalt Tobias Stewen auf. Björn S. ist Deutscher, Studium der Rechtswissenschaft und von Beruf Rechtsanwalt, geht die Vorsitzende die Daten durch. Sie fragt, ob der Wohnort die Zustelladresse sei. "Ja", antwortet S. leise.

Das Interesse der Medien ist erstaunlich schwach: die "Badischen Neuesten Nachrichten”, der "Hessische Rundfunk” und Kontext. Dabei ist dies erst der zweite Prozess in Deutschland, in dem die Kryptoqueen Ruja Ignatova und ihre Schwindel-Währung OneCoin eine entscheidende Rolle spielen. Ignatova, die im baden-württembergischen Schramberg aufwuchs, einen gigantischen Betrug mit einem Schneeballsystem aufzog, mutmaßlich etwa drei Millionen Menschen weltweit um die 15 Milliarden aus der Tasche gezogen und selbst eine ordentliche Portion davon mitgenommen haben dürfte. Seit vier Jahren steht sie auf der Liste des FBI mit den zehn meistgesuchten Verbrechern. Und ihr Ex sitzt auf der Anklagebank.

Die Anklage und der Gerichtsstand

Staatsanwalt Stewen wirft Björn S. zwei Taten vor: S. soll im Juli 2016 etwa 7,69 Millionen Euro von seiner Frau bekommen haben. Fast genau ein Jahr später soll sie ihm weitere 8,43 Millionen Euro für den Kauf einer Villa in Bad Homburg überwiesen haben. Weil das Geld mutmaßlich aus dem OneCoin-Betrug stammte, wäre das gewerbsmäßige Geldwäsche in einem besonders schweren Fall. Dafür drohen S. zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft.

Björn S. trägt ein dunkelgraues Hemd, seine dunklen Haare hat er zu einem Pferdeschwanz gebunden. Wie schon in den OneCoin-Werbevideos an der Seite seiner glamourösen damaligen Gattin macht er auch im Gerichtssaal einen eher schüchternen Eindruck. Er spricht nur wenige Worte und die eher leise.

In der Anklageschrift beschreibt Stewen ausführlich, wie es zu den Überweisungen kam. Als das mit dem Geld für die Villa nicht klappte, soll sich Björn S. per Mail an Irina Dilkinska in Sofia gewandt habe. "Sie sollte das Geld schicken", so der Staatsanwalt. Dilkinska war Ignatovas rechte Hand und verbüßte in den USA bereits eine vierjährige Haftstrafe. Das Geld sei schließlich von einem "Phoenix Fonds" aus Dubai nach Frankfurt geflossen. Verwendungszweck: Die Villa in Bad Homburg."

Bad Homburg. Für eine Fernsehreportage über OneCoin besucht ein Team für "Galileo" genau diese Adresse. Das breite Gartentor steht offen. Ein Postbote kommt. Und liefert Amazon-Pakete aus. Eine Frau mit blondem Pferdeschwanz nimmt sie entgegen. Mit dem Fernsehteam will sie nicht sprechen. In einem nahegelegenen Wäldchen trifft das Team zwei Herren, die einen Spaziergang hinter sich haben. Ja, über die Bewohner der Villa wisse man hier schon Bescheid. "Die Silvie (Name geändert) ist immer da. Der Björn kommt öfter." Mit der Silvie ist Björn seit April wohl verheiratet. "Am Anfang hat er den Rasen mit einem Aufsitzmäher gemäht", erinnert sich einer der Spaziergänger. "Später war's ein Elektromäher und jetzt hat er so einen Handmäher." Wenn man sich dem Haus von der Rückseite nähert, sieht man, dass an manchen Stellen ganz ordentlich der Putz bröckelt. Die Millionen scheinen wie die Liebe verflossen zu sein. Zurück in den Gerichtssaal in Darmstadt.